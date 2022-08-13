【紅黃碼】政府：系統運作暢順　至今已進行2.8萬次轉碼

▲ 本港疫情仍在持續。（湯致遠攝）

​政府今日（13日）提醒須使用「驗證二維碼掃瞄器」的處所負責人／管理人必須使用已更新至4.4.0或以上版本的掃瞄器，並安排網絡連線，確保可準確查核顧客／訪客的「疫苗通行證」，以配合政府新加入的「紅碼」及「黃碼」安排。



政府發言人表示，支援「紅碼」及「黃碼」的最新版本「安心出行」及「驗證二維碼掃瞄器」至今運作暢順。就個別人士未能成功獲取「紅碼」，當中可能涉及不同原因，例如相關人士是在「紅碼」推出前（即八月九日前）已確診、其「安心出行」流動應用程式未有更新至3.4.0或以上版本或流動裝置未連結至網絡，又或他們接受核酸檢測／申報快速抗原測試陽性結果／作出入境申報及接種疫苗時使用了不同的身分證明文件及號碼等。巿民如有查詢，可致電「安心出行」熱線（2626 3066）尋求協助。「紅、黃碼」運作至今暢順，系統已進行超過4 800萬次比對及28,000次轉碼操作。



此外，按現時隔離令的要求，已接種至少兩劑新冠疫苗的確診人士，如連續兩天快速測試呈陰性結果，可以最早在第七天完成隔離。相關人士只要透過系統自我申報，系統便會將其「紅碼」轉為「藍碼」。



現時，當確診的市民自行完成快速抗原測試陽性結果網上申報，或接受核酸檢測後獲陽性結果，其3.4.0或以上版本的「安心出行」流動應用程式會透過網絡連線自動與系統比對，系統會按紀錄將其「疫苗通行證」二維碼轉為「紅碼」。



已接種至少兩劑新冠疫苗的人士在第六天及第七天（或其後連續兩天）均在快速測試獲陰性結果後，可提早完成隔離。他們須在網站（www.evt.gov.hk）自我申報快速測試陰性結果，系統收到申報後，「安心出行」會透過網絡連線與系統比對，自動將有關人士的「紅碼」回復為「藍碼」。值得注意的是，確診者在成功自我申報前，「疫苗通行證」會維持為「紅碼」。至於未接種或只接種了一劑新冠疫苗的人士，他們需在隔離地點完成14天的隔離期，其後「紅碼」將自動回復為「藍碼」。



從海外地區或台灣抵港的人士入境香港後會獲發檢疫令，系統會自動將其「疫苗通行證」二維碼顯示為「黃碼」。當他們的醫學監察完結時（即抵港後第七天早上九時），「安心出行」便會透過網絡連線與系統比對，自動將其「黃碼」轉為「藍碼」。



發言人補充，指留意到有小部分人士表示進入主動查核處所時遇到困難，並已即時跟進及檢查系統，確保轉碼操作可為相關人士更新正確的二維碼。而部分處所仍然使用舊版的『驗證二維碼掃瞄器』，未及更新其掃瞄器至4.4.0或以上版本，亦會導致個別市民未能順利使用「疫苗通行證」進入該處所。



政府提醒相關處所負責人／管理人，根據《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）下發出的最新指示，處所由八月十二日起必須使用更新版本的掃瞄器。另外，巿民如對「安心出行」及轉碼有疑問，可致電「安心出行」熱線（2626 3066）。熱線過去數天接獲與轉碼事宜相關的查詢均已全部妥善處理。

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記者：袁澍