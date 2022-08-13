【兒童危殆】5歲女童發燒入屯門醫院　情況轉差危殆

▲ 關慧敏指出再多8名病人情況危殆。（林宇翔攝）

本港第五波疫情持續，連續逾20日破4000宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。新增5308宗確診，當中5148是本地個案。新增2間老人院和1間殘疾人院舍有確診。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指出，再多8名病人情況危殆，而屯門醫院亦接獲一宗兒童危殆個案，患者是一名5歲9個月大女童，未有接種新冠疫苗，昨日快測陽性，且發燒入院，情況轉差很快，現時留醫兒童深切治療部。

染疫女童本身健康良好，沒有長期病等病歷，而她的家人未有確診，女童是否有腦炎等併發症，則仍需要進一步檢查確定，相信亦有此可能性，因為之前亦有類似個案，沒有打針染疫兒童亦曾出現腦炎等嚴重併發症。

另有3人離世，年齡介乎85至91歲，其中一人沒有打疫苗，包括一名91歲婆婆，已完成四針疫苗。關慧敏提醒快測陽性的長者，輕微的徵狀例如是沒有胃口、疲倦亦是轉差前的情況，應及早求醫。

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記者：伍瑋瑋