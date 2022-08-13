【6區污水陽性】涉東區、西貢及元朗區等多個屋苑　派22萬個快測包

▲ 本港疫情持續。（湯致遠攝）

本港今日（13日）新增5308宗確診個案，死亡個案新增3宗，確診數字是4月以來單日新高。政府今日（表示，為應對新冠疫情，環境保護署與渠務署正在各區採集污水樣本進行冠狀病毒檢測，並在一些地區檢測到污水呈陽性的結果，顯示該地區的處所可能有隱性患者存在。



因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約22萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

東區 — 小西灣邨

北區 — 彩園邨

西貢區 — 怡明邨及善明邨

元朗區 — 天慈邨

深水埗區 — 富昌邨

黃大仙區 — 東匯邨及美東邨

政府提醒市民，使用快速抗原測試包時，應留意和跟從製造商的指示，正確進行測試和讀取結果，並宜在讀取結果後立即拍照以作紀錄。進行測試前後須潔淨雙手，盡量減少在採集樣本區域內放置非必要用品。進行測試後，需要小心包裹和密封測試套件的所有組件，並妥善棄置。若家居環境在採集樣本的過程中受污染，應以1比49稀釋家用漂白水或70%酒精進行消毒。

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記者：伍瑋瑋