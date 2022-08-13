【紅黃碼】視乎疫情檢討「黃碼」限制　盧寵茂：黃碼去親友家屬違反要求

▲ 抵港人士疫苗通行證會轉為「黃碼」。（ 陳國峰攝）

政府在「疫苗通行證」上推行「紅黃碼」措施，「紅碼」是確診者，不能在社區活動；抵港人士疫苗通行證則會轉為「黃碼」，完成三晚酒店檢疫並且核酸檢測呈陰性後，在四日居家醫學監察期間，可在社區有限度活動，包括上班上學，但部分場所禁止進入，社會上多個聲音要求放寬有關限制。

醫務衞生局局長盧寵茂接受有線電視節目《有理有得傾》表示，正檢討是否放寬「黃碼」人士進入展覽、髮型屋等，如果病毒即時繁殖率低於1，不排除11月前可放寬入境檢疫措施。

根據現時的「紅黃碼」限制，黃碼人士不可進入主動查核疫苗通行證的處所，包括展覽場地，業界要求政府放寬有關限制。盧寵茂在節目中回應指，需要考慮一籃子因素，包括人數、活動、環境等。

對於本港將於11月初舉行國際金融峰會，早前有外電引述國際銀行高層表明要「免酒店檢疫」才考慮來港出席，對於有關情況，是否有放寬空間？盧寵茂指要考慮病毒傳播風險︰

我即時傳播率能夠低於1、確診數字下降的話，其實有空間可以早些做，可能不用11月也可以。如有新變種病毒出現，我相信不說香港，甚至其他國家也有可能改變防疫策略。

他又指中秋節前未必可以再放寬社交距離限制，認為一枱八人已可滿足大部分人要求：

當然有些大家庭想12、16人一枱，現在未必可以做到。初步目標是在確診數字仍上升情況下，如果我們毋須收緊，其實都已經可以。

醫務衞生局長盧寵茂亦在電台節目中指出，持「黃碼」人士即使去親友家中聚會，毋須查核「疫苗通行證」，都屬於違犯醫學監察要求，希望市民守法。

他又表示檢疫措施改為「3+4」，可增加檢疫房間供應，讓更多人來港，預計抵港人士會增加6至8成，至於可否做到「0+7」則要視乎數據決定，詳情即看:【下一頁】

根據政府的「疫苗通行證」「紅黃碼」要求，主動查核「疫苗通行證」的處所大多涉及不佩戴口罩或群組聚集活動，因此「黃碼」人士不得以顧客或訪客身分進入，而有關處所的員工上班則不在此限，但仍需視乎僱主或負責人有否就個別處所按自身需要訂立額外規定或要求。

若有被區分為「黃碼」的人士於處所內上班，負責人須確保該員工嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。

至於被動查核「疫苗通行證」的處所，例如商場、超級市場、街市等，「黃碼」人士可以進入。換言之，「黃碼」人士可以乘搭公共交通工具上班上學，及進入商場和超級市場取得日常所需用品等。



其他需要重點保護的處所包括醫務衞生局、衞生署及醫院管理局轄下實施「疫苗通行證」安排的指定醫療處所、安老院及殘疾人士院舍和學校亦將以行政措施限制被區分為「紅碼」及「黃碼」的人士進入，但此安排並不適用於在該處所上班、上學及在指定醫療處所接受服務的被區分為「黃碼」的人士。

換言之，若被區分為「黃碼」的人士是該等處所的員工、職員或學生，如處所或校方無額外限制，他們可以在醫學監察期間上班、上學。需要在指定醫療處所求診或接受治療的人士亦不會受限，但探訪者、陪診者或照顧者不可以是被區分為「黃碼」的人士。被區分為「黃碼」的人士在相關處所必須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩。

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責任編輯：伍瑋瑋