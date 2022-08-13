【美食博覽】周六人流增加參展商料銷情升　市民：試食了10多款產品

▲ 周六美食展人流明顯增加。（何彤茜攝）

香港美食博覽2022於前日（11日）開鑼，連日驟雨稍有影響人流，不過周六（13日）放晴，美食展人流明顯增加，可謂人頭湧湧，不少進場人士推著車仔、手提購物袋。至於熱門的攤位，例如海味店鋪和月餅店鋪人流最旺，相信和將至的中秋節有關。

安記海味董事總經理潘權輝先生表示美食博覽開始一兩日，銷情已超預期大約10%，他相信和中秋節將至和消費券發放有關係，他表示大約有三至四成顧客選用消費券，銷量最好的是價值198港元的福袋，內裏有厚花東菇、X O醬以及罐頭鮑魚。

另有MIRROR成員代言的產品，以一元一條的紅石榴液爲噱頭吸引大批市民排隊選購，職員表示有不少粉絲專門為了支持偶像而購買野櫻莓汁，因為購買即送限量偶像日曆。

▲ 馮小姐（左）賈小姐（右）入場支持偶像代言的產品。（何彤茜攝）

馮小姐和賈小姐更即場試喝，表示較想像中酸，第一次到訪美食博覽的賈小姐指沒有特定想買的東西，只是想入場感受氣氛。

另有張先生和朱小姐表示入場只是為了試吃不同的產品，張先生指入場至今已經試吃十餘款產品包括獨立包裝的海帶花生等。

另外有不少市民搶購月餅，氣氛熱烈，更有工作人員手持麥克風即時宣佈告罄口味。大班麵包西餅有限公司市場部主任楊佩珊表示銷情最好的是果王榴槤、蛋黃綠豆蓉和日本白桃，而芒果和榛子爆脆芝麻只剩下極少量。

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實習記者：何彤茜