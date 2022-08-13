  • 31°C
香港時間 : 2022813日 (週六) 17:53
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美食博覽】周六人流湧湧參展商料銷情增加　市民：試食了10多款產品

社會 17:31 2022/08/13

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

周六美食展人流明顯增加。（何彤茜攝）

香港美食博覽2022於前日（11日）開鑼，連日驟雨稍有影響人流，不過周六（13日）放晴，美食展人流明顯增加，可謂人頭湧湧，不少進場人士推著車仔、手提購物袋。至於熱門的攤位，例如海味店鋪和月餅店鋪人流最旺，相信和將至的中秋節有關。

安記海味董事總經理潘權輝先生表示美食博覽開始一兩日，銷情已超預期大約10%，他相信和中秋節將至和消費券發放有關係，他表示大約有三至四成顧客選用消費券，銷量最好的是價值198港元的福袋，內裏有厚花東菇、X O醬以及罐頭鮑魚。

另有MIRROR成員代言的產品，以一元一條的紅石榴液爲噱頭吸引大批市民排隊選購，職員表示有不少粉絲專門為了支持偶像而購買野櫻莓汁，因為購買即送限量偶像日曆。

馮小姐（左）賈小姐（右）入場支持偶像代言的產品。（何彤茜攝）

馮小姐和賈小姐更即場試喝，表示較想像中酸，第一次到訪美食博覽的賈小姐指沒有特定想買的東西，只是想入場感受氣氛。

另有張先生和朱小姐表示入場只是為了試吃不同的產品，張先生指入場至今已經試吃十餘款產品包括獨立包裝的海帶花生等。

另外有不少市民搶購月餅，氣氛熱烈，更有工作人員手持麥克風即時宣佈告罄口味。大班麵包西餅有限公司市場部主任楊佩珊表示銷情最好的是果王榴槤、蛋黃綠豆蓉和日本白桃，而芒果和榛子爆脆芝麻只剩下極少量。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

實習記者：何彤茜

相關文章

【最新疫情】新增5308宗確診個案　死亡個案新增3宗
今日 16:25
【最新疫情】新增5308宗確診個案　死亡個案新增3宗
【紅黃碼】視乎疫情檢討「黃碼」限制　盧寵茂：黃碼去親友家屬違反要求
今日 15:49
【紅黃碼】視乎疫情檢討「黃碼」限制　盧寵茂：黃碼去親友家屬違反要求
【滯留海南】海南疫情爆發遊人滯留　入境處指收到27港人求助
今日 16:15
【滯留海南】海南疫情爆發遊人滯留　入境處指收到27港人求助

你可能感興趣

【最新疫情】新增5308宗確診個案　死亡個案新增3宗
今日 16:25
【最新疫情】新增5308宗確診個案　死亡個案新增3宗
【紅黃碼】視乎疫情檢討「黃碼」限制　盧寵茂：黃碼去親友家屬違反要求
今日 15:49
【紅黃碼】視乎疫情檢討「黃碼」限制　盧寵茂：黃碼去親友家屬違反要求
【滯留海南】海南疫情爆發遊人滯留　入境處指收到27港人求助
今日 16:15
【滯留海南】海南疫情爆發遊人滯留　入境處指收到27港人求助
著數優惠 海味 麵包 Mirror 美食 中秋節

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【鬼節禁忌】農曆七月鬼門關大開　8大禁忌要注意不要靠牆行晚上勿晾衫
13:32 2022/08/12
【鬼節禁忌】農曆七月鬼門關大開　8大禁忌要注意不要靠牆行晚上勿晾衫
【痛風飲食】女士日飲兩杯含果糖飲品痛風風險增239%　營養師揭飲品界兩大隱形殺手
16:16 2022/08/12
【痛風飲食】女士日飲兩杯含果糖飲品痛風風險增239%　營養師揭飲品界兩大隱形殺手
【親子好去處】全港首個樂高親子跑步活動　可獲獨家T恤紀念品【內附報名連結】
12:08 2022/08/12
【親子好去處】全港首個樂高親子跑步活動　可獲獨家T恤紀念品【內附報名連結】