【爽身粉】強生明年停售含滑石粉嬰兒爽身粉　醫生提醒慎用可引發濕疹鼻敏感

▲ 強生宣布明年停售含滑石粉的嬰兒爽身粉。

有家長會用爽身粉改善BB尿布疹問題，可是爽身粉成分引起關注。日前美國個人護理產品公司強生（Johnson & Johnson）宣布，明年停售含滑石粉的嬰兒爽身粉，再次引起家長討論應否使用爽身粉。有醫生提醒宜慎用爽身粉，以免引發濕疹及鼻敏感。

以粟米澱粉取代滑石粉

綜合外國傳媒報道，強生於周四（11日）宣布，將於2023年停止在全球銷售以滑石粉為基底的嬰兒爽身粉。該公司表示已作出商業決定，將嬰兒爽身粉的滑石粉基底，全部改以粟米澱粉取代，並指出粟米澱粉的嬰兒爽身粉已在世界多國銷售。

強生多次遭消費者指控，所出產的含滑石粉嬰兒爽身粉受致癌物質石棉污染，因而導致癌症，令公司面臨約3.8萬宗訴訟。其中在2016年，強生遭指控出產的嬰兒爽身粉造成一名婦女罹患卵巢癌，並且導致死亡，美國法院裁定強生需賠款7,200萬美元（約5.6億港元）。

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不過，強生曾發表聲明否認指控，重申經過數千項獨立測試，證明滑石粉不含石棉或致癌物，而其爽身粉可以安全使用。直至2020年，強生在美國與加拿大停售含滑石粉的嬰兒爽身粉。

避免嬰幼兒吸入爽身粉

呼吸系統科專科醫生黃敬恩過去受訪時指出，滑石粉（Talc）屬最柔軟的礦物，以此作爽身粉主要成分，用於經常出汗的位置可以減少黏的感覺，但顆粒較幼小，嬰幼兒及小朋友很容易吸入，有機會對氣管或肺部造成過敏，引發哮喘、濕疹、鼻敏感等，眼部亦會出現痕癢、紅腫；若吸入顆粒而刺激氣管或肺部，亦有可能會即時出現咳嗽、流眼水的症狀。黃醫生稱，使用爽身粉時應謹慎，更應避免粉塵接近小孩。

此外，皮膚科專科醫生陳厚毅曾提及，部分爽身粉會加入香料，如刺激皮膚，身體就有機會即時出現敏感反應，例如痕癢和出紅疹等，但正常人士使用爽身粉後出現敏感的機會不大。

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使用爽身粉注意事項

TOPick綜合兩名醫生的建議，列出以下使用爽身粉時要注意事項︰

不應大力地將爽身粉「拍」落小孩身上，以免爽身粉顆粒飄浮於空氣之中，令他們吸入。

家長購買時可留意爽身粉成分，可選擇含有相對天然的玉米澱粉（corn starch）為主要成分的爽身粉，如有顧忌，則不應選用爽身粉。

避免將爽身粉撲在皮膚出現傷口的位置，以免身體吸收了部分化學物質。

不建議女性在沐浴後使用爽身粉保持下體乾爽。

任何人士沐浴後應保持身體乾爽後，才使用爽身粉，亦可選用潤膚膏。

如使用爽身粉後有不良反應，應即時停用，情況持續宜向醫生求診。

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責任編輯︰王明芳