【滯留海南】海南疫情爆發遊人滯留　入境處指收到27港人求助

▲ 入境處指收到27宗港人求助。（資料圖片）

內地海南省疫情爆發，當局實施嚴密的封鎖控制，不少遊客滯留當地。入境處指出，就有港人滯留海南一事，香港特區政府截至8月12日共接獲27名港人求助，並已即時透過香港特別行政區政府駐粵經濟貿易辦事處（駐粵辦）了解情況及提供可行的協助。

入境事務處及駐粵辦會繼續與求助人保持密切聯繫，積極跟進事件並按求助人意願提供一切可行協助。

在外香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時求助熱線，電話：(852)1868；或使用「入境處流動應用程式」以網絡數據致電1868熱線求助。

【TOPick診症室】頸椎不同節數受創影響不同能力 骨科醫生拆解急症處理及專科治療

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：袁澍