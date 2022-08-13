【金牌陪月】坐月期間獲陪月照顧周到　何雁詩讚樣樣掂︰好似多咗個媽咪

▲ 何雁詩感謝Bob介紹了一個好陪月，大讚直頭多咗個媽咪！

新手父母請到一個好陪月，猶如多了個好幫手。何雁詩（Stephanie）與鄭俊弘（Fred）的寶貝兒子Asher已經兩個月大，樣子精靈可愛，除了是兩人的功勞外，陪月姨姨更功不可沒。

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萬能陪月湊B煮食皆能

昨日（12日），Stephanie在社交平台感謝4孩爸爸林盛斌（Bob），介紹「簡姐」這個金牌陪月給她。她指原本與Fred只是抱著隨緣心態去找陪月，一來未習慣屋企多個人，二來又擔心請著個黑心陪月。

▲ 何雁詩讚簡姐樣樣掂，解決了他們不少問題。（IG圖片）

有一日，Fred同Bob閒聊時，隨口問他有否陪月介紹，Bob便推介簡姐，更在當晚傳來對方的聯絡電話，不知不覺Asher已經兩個月大，簡姐亦可功成身退。Stephanie難捨她，在帖文中多次使用流淚的emoji表情，表達不捨心情。

最後一天！陪月簡姐同我哋工作last day。Bob唔單止係金牌媒人，仲係金牌中介！

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助解決新手父母難題

Stephanie對簡姐讚不絕口，真人更勝口碑。她表示BB出世後，簡姐好溫柔細心照顧她倆，就算她出街時，翻看baby cam也會聽到簡姐好開心地同BB傾偈。當她不開心時，簡姐又會安慰她，更不時提點她要著拖鞋、穿外套，就連煮飯也很出色，令她相當不捨︰

估唔到簡姐真人仲有料過口碑……直頭好似多咗個媽咪！ 之前聽其他媽媽講話臨盆前有咩想食就快啲食啦，坐月冇得食㗎……點估到我喺到坐完月會唔捨得，呢段時間都唔俾我媽咪叫外賣，因為想食多幾次簡姐煮嘅餸，之後唔知幾時可以食到啦！

她感恩由BB出世至今，有好多天使在她身邊，陪月是其中之一，她幫助了他們這對新手父母解決不少難題及煩惱。

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責任編輯︰王明芳