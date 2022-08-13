【試當真校花】港大陳欣欣身材成焦點　Abbie不感煩厭：一定會有討論

由創作平台試當真聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes!重新舉辦的《校花校草2022：從現在發掘未來》，近日已分別選出15男15女晉級30強，並開始進行第二輪全民公開投票，各位候選人亦開始進行各種拉票及宣傳。

15位入圍的校花人選，人氣高參賽者19歲的吳伊琳（510）、14歲的參賽者許雅媛（Janice）等，不過最為容易捉住宅男眼球是現年19歲、港大修讀English Education的陳欣欣（Abbie）。

她平時有參與舞台劇演出，因此在人前表現不會怯場。而身材出眾的Abbie亦十分大方，在個人社交平台有上載泳衣相等「福利照片」。

試當真主理人游學修亦就此問過Abbie的看法，她覺得在社交網站發放性感照無傷大雅：「如果你鍾意用一張相去judge我，我覺得你feel free。」

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Abbie充滿自信

早已表示希望能在演戲方面發展的她，前晚進行《校花校草2022》網上直播拉票時，游學修問如果日後只有人找她做需要性感打扮的工作時，那麼如何辦？Abbie答道：「第一，我會揀嚟接。第二，我可以自己創造其他機會，可能會有舞台劇或其他。」

於是游學修再追問：「如果我話冇呢？」Abbie自信地回應：「我自己搞，開Live。」

另外，「好青年荼毒室」的豬文再問她常被提及身材會否感到煩，她表示：「唔會，咁佢係存在，個身材係存在，我唔會得番個頭同你傾偈㗎嘛，就一定會有討論，解釋番就OK。」

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