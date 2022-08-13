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【香港小姐2022】林鈺洧帶師姐葉翠翠遊上環　莫可欣整喊馮嘉敏

娛樂 17:27 2022/08/13

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《2022香港小姐競選：小城美誌》

《2022香港小姐競選》準決賽及決賽將分別於9月4日及9月25日舉行，前奏節目《2022香港小姐競選：小城美誌》便每集由一位佳麗加一位歷屆港姐，帶領觀眾走遍香港具代表性的地標角落。

至昨晚（8月12日）播出的一集，由周日依次出場的佳麗有7號王子蝶（Gabrielle）、8號林鈺洧（Denice）、9號陳銘鳳（Cherry）、10號何思懿（Ceci）、11號馮嘉敏（Yohanna）及12號張可欣（Naomi）。

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師姐出馬傳秘訣

她們分別跟1983年友誼小姐鍾子綸、2005年港姐冠軍葉翠翠、2002年卓越才藝小姐蔡潔雯、2014年港姐冠軍邵珮詩、1993年港姐冠軍莫可欣及2012年港姐冠軍張名雅，相約去古蹟酒店、海味街、唱片博物館、旺角行人專用區、西貢海鮮街及銅鑼灣避風塘，眾師姐更向師妹傳授選美心得。

當中藝人林俊賢女兒、擁不少幕前經驗的Denice，在節目中反客為主，不但帶師姐葉翠翠遊童年經常流連的上環海味街、分享昔日幫好友「抄牌」趣事，還賣口乖讚師姐皮膚又白又靚，葉翠翠亦大方分享保養秘訣。

Ceci與邵珮詩則在旺角街頭獻唱《終身美麗》，吸引不少途人圍觀，令首次挑戰Busking的Ceci大呼緊張：「我驚唱得唔好畀人笑。」二人席間更興奮地分享「MK黑歷史」，除了同樣曾鍾情牛仔熱褲、背心配平底鞋外，還喜歡影貼紙相。

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  • 何思懿（右）與邵珮詩。 莫可欣
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張名雅派定心丸

另邊廂，Yohanna則因被師姐莫可欣一句「If you believe you can, you can」而感動落淚。

這對師姐妹亦相當投緣，莫可欣透露於化妝時見到Yohanna笑容滿面跟自己Say hello時已滿有好感，大讚Yohanna好學、友善兼有愛心；鍾子綸認為Gabrielle外型和談吐與其年紀相若的女兒相似，故份外感覺親切。

Cherry和Naomi則同樣因廣東話較輸蝕欠缺自信，對此師姐蔡潔雯認為要選美不止「選」外表，還會看佳麗意志力，蔡潔雯笑言：「就算廣東話唔正，見傳媒或其他人有壓力時就要覺得自己最靚。」

張名雅則教路就算不明白司儀問題也無需要緊張：「你可以照答，有時咁樣反而畀觀眾感覺可愛，因為可以見到你最真一面。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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