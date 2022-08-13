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【流星雨】英仙座流星雨今晚高峰　太空館指市民可在午夜至清晨時段觀測

社會 17:43 2022/08/13

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英仙座流星雨今晚高峰。

英仙座流星雨是每年的3大流星雨之一，香港太空館表示，今輪英仙座流星雨的高峰期預計於今晚（13日）出現，不過由於高峰期間接近滿月，明亮的月光會蓋過大部分的流星，如市民希望觀賞，可在午夜至清晨時段嘗試。

太空館指，英仙座流星雨其高峰期預計於今晚出現，預測在高峰期間，流星雨的天頂每小時出現率可達到100。可是，由於高峰期間接近滿月，明亮的月光會蓋過大部分的流星，令觀測條件變得惡劣。雖然不排除會看到一些十分明亮的流星，但數量亦寥寥無幾。太空館建議，市民可留意今年12月的雙子座流星雨，觀測條件會稍為好一點。

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記者：袁澍

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