【65處強檢】多個私人屋苑上榜　涉日出康城晉海、 大角咀港灣豪庭、大埔嵐山等

▲ （湯致遠攝）

本港今日（13日）新增5308宗確診個案，以及3宗死亡個案，另有一名快測陽性5歲女童情況危殆。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。

政府指因應多宗陽性檢測個案，有65個指明地方被納入強制檢測公告，強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。有關指明地點如下：

1. 大埔運頭塘邨運臨樓

2. 觀塘安達邨禮達樓

3. 葵涌安蔭邨澤蔭樓

4. 將軍澳健明邨明日樓

5. 牛頭角彩德邨彩義樓

6. 鑽石山鳳德邨碧鳳樓

7. 鑽石山宏景花園 4 座

8. 觀塘安達邨賢達樓

9. 將軍澳日出康城晉海 2B座

10. 柴灣富景花園 3 座

11. 東涌迎東邨迎趣樓

12. 大埔嵐山 5 座

13. 大埔太和邨翠和樓

14. 粉嶺綠悠軒 4 座

15. 將軍澳寶盈花園 3 座

16. 沙田碩門邨健碩樓

17. 元朗朗善邨善愛樓

18. 將軍澳都會駅城中駅 9 座

19. 天水圍天頌苑頌月閣

21. 馬鞍山錦豐苑錦荷閣

22. 大圍顯徑邨顯富樓

23. 油塘油麗邨卓麗樓

24. 粉嶺牽晴間 5 座

25. 天水圍天耀二邨耀泰樓

26. 黃大仙沙田㘭邨和田樓

27. 將軍澳東港城 8 座

28. 旺角海富苑海嵐閣

29. 觀塘凱滙 3 座

30. 藍田康雅苑桃雅閣

31. 柴灣富怡花園 2 座

32. 大角咀港灣豪庭 8 座

33. 九龍灣麗晶花園 1 座

34. 鰂魚涌太古城金山閣

35. 天水圍天富苑俊富閣

36. 牛頭角彩盈邨盈順樓

37. 粉嶺華明邨禮明樓

38. 北角金龍大廈 B 座

39. 大圍恒峰花園 2 座

40. 大角咀帝柏海灣 5 座

41. 藍田安田邨安麗樓

43. 天水圍天恩邨恩福樓

44. 東涌富東邨東馬樓

45. 天水圍天盛苑盛昭閣

46. 慈雲山慈樂邨樂祥樓

47. 石硤尾石硤尾邨美亮樓

48. 屯門欣田邨逸田樓

49. 牛頭角牛頭角上邨常逸樓

50. 天水圍天恒邨恒卓樓

51. 將軍澳清水灣半島 6 座

52. 青衣長康邨康榮樓

53. 馬鞍山富安花園 8 座

54. 馬鞍山恆安邨恆海樓

55. 屯門友愛邨愛禮樓

56. 青衣灝景灣 9 座

57. 天水圍天富苑朗富閣

58. 長沙灣碧海藍天 6 座

59. 大埔富雅花園 3 座

60. 大埔雲滙 7 座

61. 上水祥龍圍邨呈祥樓

62. 長沙灣海麗邨海禧樓

63. 青衣藍澄灣 2 座

64. 觀塘鯉安苑鯉欣閣

65. 將軍澳康盛花園 3 座

詳細名單以及指定檢測日子，按此

政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。

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責任編輯：伍瑋瑋