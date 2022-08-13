【65處強檢】多個私人屋苑上榜 涉日出康城晉海、 大角咀港灣豪庭、大埔嵐山等
本港今日（13日）新增5308宗確診個案，以及3宗死亡個案，另有一名快測陽性5歲女童情況危殆。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》，要求於指定期間曾身處65個指明地方的人士，接受新冠病毒病核酸檢測。
政府指因應多宗陽性檢測個案，有65個指明地方被納入強制檢測公告，強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。有關指明地點如下：
1. 大埔運頭塘邨運臨樓
2. 觀塘安達邨禮達樓
3. 葵涌安蔭邨澤蔭樓
4. 將軍澳健明邨明日樓
5. 牛頭角彩德邨彩義樓
6. 鑽石山鳳德邨碧鳳樓
7. 鑽石山宏景花園 4 座
8. 觀塘安達邨賢達樓
9. 將軍澳日出康城晉海 2B座
10. 柴灣富景花園 3 座
11. 東涌迎東邨迎趣樓
12. 大埔嵐山 5 座
13. 大埔太和邨翠和樓
14. 粉嶺綠悠軒 4 座
15. 將軍澳寶盈花園 3 座
16. 沙田碩門邨健碩樓
17. 元朗朗善邨善愛樓
18. 將軍澳都會駅城中駅 9 座
19. 天水圍天頌苑頌月閣
21. 馬鞍山錦豐苑錦荷閣
22. 大圍顯徑邨顯富樓
23. 油塘油麗邨卓麗樓
24. 粉嶺牽晴間 5 座
25. 天水圍天耀二邨耀泰樓
26. 黃大仙沙田㘭邨和田樓
27. 將軍澳東港城 8 座
28. 旺角海富苑海嵐閣
29. 觀塘凱滙 3 座
30. 藍田康雅苑桃雅閣
31. 柴灣富怡花園 2 座
32. 大角咀港灣豪庭 8 座
33. 九龍灣麗晶花園 1 座
34. 鰂魚涌太古城金山閣
35. 天水圍天富苑俊富閣
36. 牛頭角彩盈邨盈順樓
37. 粉嶺華明邨禮明樓
38. 北角金龍大廈 B 座
39. 大圍恒峰花園 2 座
40. 大角咀帝柏海灣 5 座
41. 藍田安田邨安麗樓
43. 天水圍天恩邨恩福樓
44. 東涌富東邨東馬樓
45. 天水圍天盛苑盛昭閣
46. 慈雲山慈樂邨樂祥樓
47. 石硤尾石硤尾邨美亮樓
48. 屯門欣田邨逸田樓
49. 牛頭角牛頭角上邨常逸樓
50. 天水圍天恒邨恒卓樓
51. 將軍澳清水灣半島 6 座
52. 青衣長康邨康榮樓
53. 馬鞍山富安花園 8 座
54. 馬鞍山恆安邨恆海樓
55. 屯門友愛邨愛禮樓
56. 青衣灝景灣 9 座
57. 天水圍天富苑朗富閣
58. 長沙灣碧海藍天 6 座
59. 大埔富雅花園 3 座
60. 大埔雲滙 7 座
61. 上水祥龍圍邨呈祥樓
62. 長沙灣海麗邨海禧樓
63. 青衣藍澄灣 2 座
64. 觀塘鯉安苑鯉欣閣
65. 將軍澳康盛花園 3 座
詳細名單以及指定檢測日子，按此
政府強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測。政府已在各區設立流動採樣站，便利他們根據強制檢測公告的要求接受強制檢測。即使是已經接種新冠疫苗的人士，亦必須接受上述強制檢測。
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責任編輯：伍瑋瑋