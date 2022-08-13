【快速測試】離島、九龍城及觀塘污水檢測呈陽性　民政事務總署派24.9萬快測包

▲ 疫情仍然持續。（湯致遠攝）

因應離島、九龍城及觀塘區採集到對2019冠狀病毒病病毒呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日（13日）表示，離島民政事務處、九龍城民政事務處及觀塘民政事務處向區內住戶、清潔及物管員工派發共約249 000套2019冠狀病毒病快速測試套裝。

離島民政事務處透過東涌鄉事委員會，向東涌上嶺皮、下嶺皮、壩尾村、馬灣新村、黃家圍和龍井頭的住戶及商戶員工派發快速測試套裝作自願檢測。



九龍城民政事務處透過物業管理公司，向海名軒及黃埔花園（棕櫚苑、百合苑、紅棉苑、綠榕苑、銀竹苑、青樺苑、紫荊苑、翠楊苑、金柏苑及錦桃苑）的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



此外，觀塘民政事務處亦透過物業管理公司、茶果嶺鄉民聯誼會及非政府機構，陸續向德田邨、茶果嶺村、彩興苑、樂雅苑、安基苑及繁華街和茶果嶺道附近一帶住宅的住戶、清潔及物管員工派發快速測試套裝作自願檢測。



民政事務總署指，作出上述安排以期及早識別感染者。

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記者：袁澍