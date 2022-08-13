【偉大母親】年輕媽患妊娠毒血症產後亡　4個月大女兒代母領大學畢業證書

▲ 一名4個月大女嬰代母親領取大學畢業證書。

最近是畢業季節，很多學校都陸續舉行畢業典禮。在印尼一間大學的畢業禮，卻出現一名穿上畢業袍的4個月大女嬰，只因其母因患妊娠毒血症，不幸產下她後便離世。媽媽來不及領取畢業證書，只好由她代表上台了。

綜合印尼媒體報道，印尼Andi Djemma University於上周一（8日）舉行畢業典禮，原本有份出席的畢業女生Citra Fadillah Arsyad缺席了，她在今年3月生下女兒Kimberly後就去世。現時4個月大的Kimberly小小年紀便失去母親的照顧，未來成長也沒有媽媽陪伴在身邊。

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臨盆在即仍堅持完成考試

據畢業禮上的影片可見，細小的Kimberly穿上畢業袍、戴上畢業帽，在外婆的緊抱下，代表媽媽Citra領取畢業證書。當她上台時現場氣氛頓時安靜下來，教職員及嘉賓看到Kimberly後，都流露出心疼與不捨的樣子，有人輕撫她的小手以示安慰，甚至有畢業生難過落淚。

Citra是該大學經濟學院的學生，經濟學院院長Nurjannah接受當地傳媒訪問時指出，Citra聰明又友善，成績良好。即使她在2月臨盆在即，仍堅持回校完成考試。Nurjannah透露，Citra患有妊娠毒血症，雖然產下女兒，但自己卻因病離世了。

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家人將Citra的畢業證書放在她的墳墓前，Citra的姊妹在社交平台發文悼念她，表示「你的人生已取得成就，你是一位偉大的母親」，並祝願Kimberly以後成為比她的媽媽更堅強的孩子。

患妊娠毒血症7大高危因素

據衞生署家庭服務網頁資料顯示，妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，病發於懷孕中、後期或剛生產後。如孕婦有以下高危因素，她們患上妊娠毒血症的機會較高︰

本身有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡的病歷

過往懷孕期間曾患有妊娠毒血症

近親有妊娠毒血症的懷孕病史

高齡

是次懷孕與上一胎相隔十年

懷有雙胞胎或多胎

肥胖

除嚴重水腫外，孕婦血壓會上升和出現蛋白尿的情況，其他病徵包括嚴重頭痛、視力模糊或出現閃光、上腹疼痛、嘔吐等。妊娠併發症可引發子癇（痙攣）、或導致肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。

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責任編輯︰王明芳