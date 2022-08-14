【食用安全】早餐吃麵包對人體3大危機 醫生建議：不如不要吃

不少人早餐會選擇吃麵包，但日本腸胃科醫生稱，麵包難消化，另早餐吃麵包易致血糖暴增，還會對身體產生不良影響。

據《PRESIDENT Online》報道，日本腸胃醫生福島正嗣近日分享，都市人習慣早餐吃麵包，但據自己診斷逾10萬人腸胃道的臨床經驗，早上吃麵包，會對人體健康產生3大危害，

1：血糖暴增

福島正嗣稱，早上人體會分泌皮質醇和腎上腺素，糖分的吸收率高，故早上吃麵包，會容易導致餐後1至2小時血糖值瞬間暴增，之後又下降，導致動脈硬化、心肌梗塞甚至中風。

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2： 會陷入索求碳水化合物的無限循環

受血糖暴增影響，人體會透過胰島素分泌，會降低血糖，大腦接收到訊息後，就會發出指令，往往在2小時內就會感到飢餓，極度渴望碳水化合物食品，在早餐還未消化完，就開始吃東西，中午、晚餐也會選擇高碳水食物，會對腸胃造成負擔。

3：擾亂自律神經

福島正嗣表示，白天活躍的交感神經，主要在於幫助血液循環而抑制消化，晚上活躍的副交感神經，是幫助身體休息，讓心跳減慢，同時促進消化，兩種神經在早上起床時進行交接，若此時攝取過多糖分，就會擾亂自律神經系統，生理時鐘進而失調。

福島正嗣稱，應停止早上吃麵包，絕大多數人可改善腸胃問題，如有胃痛、腹瀉等問題，可嘗試減少碳水化合物兩星期，會有改善。他更以自身為例，建議早上可喝水、茶或咖啡，搭配高蛋白食物，做簡單的運動就可以。

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責任編輯：羅嘉欣