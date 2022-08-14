【COLLAR成員】So Ching李啟言原定月尾同往韓國　阿Mo家人感謝蘇芷晴：耐心照顧

MIRROR於7月28日舉行的第4場演出中發生意外，舞台上方巨型屏幕掉下，其中一位受傷舞蹈員李啟言（阿Mo） 至今仍留醫ICU，情況危殆。

家庭發展基金總幹事羅乃萱今日（8月14日）在社交平台轉發阿MO父親李盛林牧師的第三封代禱信，提到阿Mo與家人都掌握了溝通技巧，也感謝阿Mo女朋友So Ching 耐心的陪伴和照顧。

自事故發生以來，So Ching不時於IG限時動態內訴心聲，昨晚（8月13日）更透露原定會與男友於8月尾赴韓，可惜已成泡影。

So Ching訴心聲

So Ching在IG限時動態中寫道：「我相信我哋之後可以做返（番）所有野（嘢）。」她並上載8月份的時間表，當中有寫著「韓簽證」、「飛」、「Trip」，相信她原定與阿Mo8月尾赴韓國。

So Ching日前在個人IG限時動態中又寫道：「辛苦你了，我能做的只有陪伴和照顧，一起努力吧！」，對男友不離不棄。

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與阿Mo共舞片置頂

在男友遇上事故後，So Ching在IG限時動態中表達對男友的思念，曾寫道「Good Night I miss u」、「等你回來聽我重複這旋律」，又分享著宮崎駿動畫《哈爾移動城堡》主角蘇菲、哈爾的手繪畫。

她也在IG帳號中把兩段與阿Mo跳舞的片段、一張合照置項置頂，也在個人資料欄加上阿Mo的IG帳號。

首個音樂會延期

仍未有回歸團組合工作的So Ching原定和隊友陳泳伽（Winka）於今個月尾舉行首個音樂會，合作品牌卡樂B於Facebook宣布最新消息，經商討後決定將So Ching和Winka的首個音樂會將會延期，有進一步消息將會再作通知。

COLLAR粉絲紛紛留言：「明白，希望原班人馬出席🙏🙏🙏」、「支持及體諒」、「最緊要繼續支持 COLLAR」、「最緊要各位都平安🙏🏾」、「絕對明白，加油」。

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