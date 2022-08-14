【父愛偉大】游水教練疫情下日打3份工　為劍擊代表兒子月付萬元學費

▲ 游水教練日打3份工，為劍擊代表兒子月付萬元學費。

疫情給香港人其中一個課題是「改變」。不少行業因疫情受到衝擊，為了生活便要轉工甚至轉行。然而，壓力除了影響情緒，甚至是家庭關係。游泳教練陳劍勳慨嘆：「這個疫情讓我身心俱疲，甚至令我冇咗個仔。」

在疫情兩年多以來，游泳池經常關閉，育有三子的陳教練，離開泳池，做三份工作。晚上11時至早上7時做通宵保安；8時30分至下午4時當衛生署的抗疫助理；然後再替豬肉檔運送豬肉到住宅，回家吃飯又再上班去。

每天工作20小時以上才能找回原來的收入。陳教練說：「為了兒子，幾辛苦都會做。因為我的兒子是香港佩劍隊代表。」他說。他的幼子陳樂熹，在今年「亞洲青少年劍擊錦標賽」獲得銀牌佳績。

陳教練說：「每月學劍費用一萬元多。」他憶述某天在港鐵車廂中，體力不支跪在地上；又有一次在游泳課中，坐在池邊的跳台上，人發愣跌進水中。

然後，疫情反而令兩父子關係疏離。兩年以來陳教練積累了很多壓力，有時候回到家，細微的事情如廚房的凌亂，都讓他情緒爆發，「我真是經常發脾氣，亦會亂擲東西。」他說。

其後他找機會親口向太太道歉，但或許兒子把父親的壞脾氣看在眼內。「他今年中學畢業拍畢業照，和我的合照都收起了笑容，我很心痛。」

陳教練或許不是完美的父親，但他對兒子的愛，是毋庸置疑。疫情下兒子在國外參賽受傷，回港後回到隔離酒店，「我站在酒店對面六小時，一直等到救護車來。」兒子不願意與他說話，他便給兒子發訊息：「仔，我不知道你為甚麼生我氣，但我其實很愛你。」這位父親，深信愛要說出口。

文章獲「香港基督教服務處」授權轉載。

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