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【絕世好媽】黃亞保太太親製懷舊散紙包　為升中女兒作畢業禮物謝師恩

育兒經 11:48 2022/08/14

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黃太真是很有心。

名廚黃亞保（保哥）育有3子1女，最近大女升中，早前他在社交網報喜，指女兒獲派最喜歡的中學，一家上下都非常高興，更上載相擁合照到社交網。而黃亞保太太為了答謝老師對女兒6年小學的教導，親手為阿女縫製散紙包作畢業禮物送給老師，以謝師恩。

最新影片推介:

黃太非常有心，由買布、選款、剪紙樣一手包辦，每個散紙包都是不同款，布料有紅白藍、格仔等，充滿港式懷舊味道，黃亞保大讚太太說到做到，更透露太太為了畢業禮物日車夜車，為的就是今天，大讚太太無甩拖，希望老師們都喜歡。雖然黃亞保笑言自己娶了個傻女人，但其實是對太太充滿欣賞。

網友都留言「幸福的保哥，你是娶了一位賢妻啊！你們的孩子多幸福」、「身教感恩孩子一定會好出色」、「媽媽無敵，敬佩敬佩」、「你家孩子真幸福，生活在一個溫馨愉快嘅家庭你及夫人，好用心教導」。

女兒派得心儀中學。

保哥及太太經濟身體力行行善，希望為4個仔女作好榜樣，早前的端午節，保哥特別帶同四位小朋友到「單親家庭協會」向受助的家庭派糭， 一共1000隻，非常有心。除了女兒升中外，其實保哥都忙於法國菜課程的考試，連日來努力溫習，希望考獲好成績。他一星期要上三天課，連星期日都要全天候上課。他自責少了時間陪太太及仔女，希望考完試後可以好好補償：

 

孩子慢慢長大，再不花時間陪伴他們，他們長大就未必讓你陪伴。

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責任編輯︰王明芳

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