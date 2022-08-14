【衞生黑點】打擊計劃即日起展開　當局籲市民勿棄置垃圾於公共地方

▲ （陳梓蔚攝）

今日（14日）起當局展開為期3個月的打擊衞生黑點計劃，10月起進行美化市容工作。政務司副司長卓永興和環境及生態局局長謝展寰視察後巷衞生黑點後會見傳媒。

卓永興表示，視察太子一住宅大廈後巷見到有垃圾及廢棄電單車，預告未來3個月行動「陸續有嚟」，未來會清拆違例的招牌，他強調當局維持本港市容責無旁貸，但單靠政府未能全面清理全港的垃圾，反問「香港人唔清理自己的垃圾，有邊個清理呢」，呼籲市民配合不要棄置垃圾於公共地方。

他補充，即使衞生黑點在3個月後情況有改善，當局亦不會為其除名，將會持續監察。

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記者：陳麗娜