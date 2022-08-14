【香港新市容】卓永興落區巡衞生黑點　直斥非法棄置如「太歲頭上動土」

▲ （陳梓蔚攝）

為期3個月的「打擊衞生黑點」行動今（14日）起展開，政務司副司長卓永興率多局官員巡視各區衞生狀況，期間在多條後巷發現亂扔垃圾的情況，直斥違法者自私及不負責任，政府將加裝更多閉路電視監察，亦會研究修例提高阻嚇，包括檢視現行亂拋垃圾的1,500元罰款。

政府今日起展開為期3個月的打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興、環境及生態局局長謝展寰等官員到油尖旺、土瓜灣、深水埗等區，巡視後巷衞生黑點。

巡視期間，卓永興在荔枝角道一幢住宅大廈後巷發現非法棄置的垃圾及電單車，他指著牆上「嚴禁倒垃圾，送官究治」的警告指，

十分諷刺，（非法棄置者）竟然「在太歲頭上動土」，一定要嚴懲這些人。

卓永興形容非法棄置者自私且不負責任，政府將會加裝更多閉路電視及修例加強執法，例如檢視亂拋垃圾1,500元罰款。他補充，有關條例已實施19年，是時候檢視，至於罰款加幅，會確保合理和與行為相稱。

卓永興表示，政府絕對有責任維持香港的衞生清潔。他強調，

如果政府不斷清、市民不斷掉，我們只會在這「你清我掉、你清我掉」的夢魘中，不斷輪迴。香港是大家的香港，大家必須從今日起，處理好自己的垃圾。香港的垃圾，香港人不清誰去清！

其後，卓永興聯同民政及青年事務局局長麥美娟，視察九龍城區內2幢「三無大廈」及其周邊範圍非法棄置垃圾黑點，亦參觀了在紅磡邨的滅鼠裝置。

卓永興及後聯同發展局局長甯漢豪和屋宇署署長余寶美，到深水埗視察該區的棄置及破損招牌。余寶美表示，屋宇署正在該區進行定期巡視招牌行動，預計會發出約260張「拆除危險構築物通知」，涉及約570個危險或棄置招牌，並會於10月完成有關清拆行動。

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記者：陳麗娜