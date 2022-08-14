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【聲夢傳奇2】JW幫學員Janees大搞極速約會　Gin Lee成功令Jasmine唱出歌曲意境

娛樂 11:26 2022/08/14

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《聲夢傳奇 2》於昨晚（8月13日）一集已進入新一輪賽制，紅藍兩隊以演唱會模式「We We Red Red」及「Once In A Blue Moon」進行對戰，並根據「演唱會開場、年度之歌、Power Medley、嘉賓環節、Encore」五個回合輪流獻技。 

在第二回合的「年度之歌」個人比拼中，Jasmine（任暟晴）與Janees（黃洛妍）背後的兩大「軍師」大鬥法亦是重點所在。

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JW做媒人？ 

JW（王灝兒）由於一直有感Janees唱歌「柔情不足，力量有餘」，竟忽發奇想幫對方大搞Speed Dating，對象更是歌手涂毓麟（Oscar）。

JW說：「我要幫佢搵Someone，我就係想要偷笑但又唔想笑出嚟，有啲怕醜但又有啲開心嘅感覺。」

雖說是為了比賽，但JW全程「食花生」指數頗高，不但追問Oscar及Janees拍拖次數及最難忘浪漫片段，當得悉二人無論拍拖次數還是愛情態度均近乎一樣時，更忍不住高聲歡呼謂：「我哋可能真係撮合到一對適合嘅人呀！」

最後被要求向Oscar情深獻唱的Janees，受訪時坦言Speed Dating過程10分滿分卻有8分尷尬。

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Gin Lee落力幫忙 

至於Jasmine「背後軍師」Gin Lee（李幸倪），首集已對學業與比賽兩忙的Jasmine照顧有加，眼見對方因怕自己「累街坊」壓力爆煲落淚，不但給予安慰，更送上心意咭及「玉蝴蝶」飾物寄語對方「蛻變」：「你依家好似毛毛蟲，但你慢慢會變成好靚嘅蝴蝶。」

有感Jasmine獻唱《歡樂今宵》時感情欠奉的Gin Lee，還花了一小時分享自身真實愛情經歷幫助Jasmine投入，成功令對方唱出超越其年齡能力範圍以外的歌曲意境。

Jasmine事後坦言感激Gin Lee幫忙：「我冇乜呢啲經歷，佢嘅故事同首歌個Feel一模一樣，我聽完就好似撻著咗咁。」後來不斷有人追問Gin Lee真實愛情故事來龍去脈、兼要求見男主角真身，令她哭笑不得。

最終，獲評審大讚「一開聲已散發出傷感味道」及「演唱別具層次感」的Jasmine，以16比9鍊贏有「聲夢魔王」之稱的Janees，為紅隊再贏一局。

最新影片推介： 

撰文 : TOPick柴犬出動

娛樂人物職業 王灝兒 李幸倪 涂毓麟 聲夢傳奇 歌手 TVB 綜藝節目 演員 娛樂行業

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