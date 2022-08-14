【謀殺案】屯門22歲青年席間遇襲後不治　多兩名男子被捕明早提堂

▲ 屯門22歲青年席間遇襲案，多兩名男子被控「傷人」罪明日提堂。（黃傑偉攝）

屯門22歲青年席間遇襲，留醫兩日終不治。經調查後，警方在8月12日拘捕多兩名分別32及20歲男子，涉嫌「傷人」，他們涉嫌襲擊案中另外兩名受傷男子。他們已各被暫控兩項「傷人」罪，案件將於8月15日上午在屯門法院提堂。



事發8月6日凌晨約2時，在屯門青菱徑一食肆對開有三名男子懷疑被人以硬物襲擊。其中一名22歲梁姓男子頭部受傷，他昏迷被送往屯門醫院治理。在同日一名21歲莫姓男子及一名17歲男童被捕，涉嫌傷人。

該名22歲受傷男子8月8日被證實死亡。警方經進一步調查後，將案件改列謀殺案。警方檢獲5塊廣告板，懷疑與案有關。該名17歲男童被暫控一項謀殺罪及兩項傷人罪，案件已於本月9日在屯門裁判法院提堂。另外，該名21歲男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

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記者：陳麗娜