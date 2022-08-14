  • 32°C
香港時間 : 2022814日 (週日) 12:10
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【謀殺案】屯門22歲青年席間遇襲案　多兩名男子被捕明日提堂

社會 11:04 2022/08/14

分享：

分享：

熱門 濕疹大全 李啟言 MIRROR演唱會 超市大搜查 白色強人II 消委會 痞子殿下 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試

屯門22歲青年席間遇襲案，多兩名男子被控「傷人」罪明日提堂。（黃傑偉攝）

屯門22歲青年席間遇襲，留醫兩日終不治。經調查後，警方在8月12日拘捕多兩名分別32及20歲男子，涉嫌「傷人」，他們涉嫌襲擊案中另外兩名受傷男子。他們已各被暫控兩項「傷人」罪，案件將於8月15日上午在屯門法院提堂。

事發8月6日凌晨約2時，在屯門青菱徑一食肆對開有三名男子懷疑被人以硬物襲擊。其中一名22歲梁姓男子頭部受傷，他昏迷被送往屯門醫院治理。在同日一名21歲莫姓男子及一名17歲男童被捕，涉嫌傷人。

該名22歲受傷男子8月8日被證實死亡。警方經進一步調查後，將案件改列謀殺案。警方檢獲5塊廣告板，懷疑與案有關。該名17歲男童被暫控一項謀殺罪及兩項傷人罪，案件已於本月9日在屯門裁判法院提堂。另外，該名21歲男子已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳麗娜

相關文章

【65處強檢】多個私人屋苑上榜　涉日出康城晉海、 大角咀港灣豪庭、大埔嵐山等
21:18 2022/08/13
【65處強檢】多個私人屋苑上榜　涉日出康城晉海、 大角咀港灣豪庭、大埔嵐山等
【快速測試】離島、九龍城及觀塘污水檢測呈陽性　民政事務總署派24.9萬快測包
19:39 2022/08/13
【快速測試】離島、九龍城及觀塘污水檢測呈陽性　民政事務總署派24.9萬快測包
【衞生黑點】打擊衞生黑點計劃即日起展開　當局籲市民勿棄置垃圾於公共地方
今日 10:48
【衞生黑點】打擊衞生黑點計劃即日起展開　當局籲市民勿棄置垃圾於公共地方

你可能感興趣

【65處強檢】多個私人屋苑上榜　涉日出康城晉海、 大角咀港灣豪庭、大埔嵐山等
21:18 2022/08/13
【65處強檢】多個私人屋苑上榜　涉日出康城晉海、 大角咀港灣豪庭、大埔嵐山等
【快速測試】離島、九龍城及觀塘污水檢測呈陽性　民政事務總署派24.9萬快測包
19:39 2022/08/13
【快速測試】離島、九龍城及觀塘污水檢測呈陽性　民政事務總署派24.9萬快測包
【衞生黑點】打擊衞生黑點計劃即日起展開　當局籲市民勿棄置垃圾於公共地方
今日 10:48
【衞生黑點】打擊衞生黑點計劃即日起展開　當局籲市民勿棄置垃圾於公共地方
罪案 屯門醫院 謀殺 廣告 屯門

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【強制檢測】淘大花園及宇晴軒59人違強檢公告　21人須罰1萬
12:59 2022/08/13
【強制檢測】淘大花園及宇晴軒59人違強檢公告　21人須罰1萬
【食用安全】23歲女可樂當水飲突昏迷入ICU 碳酸飲品5大危害6類人要慎飲
10:50 2022/08/13
【食用安全】23歲女可樂當水飲突昏迷入ICU 碳酸飲品5大危害6類人要慎飲
【金牌陪月】坐月期間獲陪月照顧周到　何雁詩讚樣樣掂︰好似多咗個媽咪
18:29 2022/08/13
【金牌陪月】坐月期間獲陪月照顧周到　何雁詩讚樣樣掂︰好似多咗個媽咪