【癌症殺手】54歲醫生看診時間長以一食物充飢　右上腹不適驚揭患肝癌

▲ 醫生長期以花生充飢，導致患上肝癌。

肝癌是本港最常見確診的癌症之一，而原來一些看似小事的日常習慣，長久下來超傷肝，甚至會令肝臟長出腫瘤。台灣有肝膽腸胃科名醫，因看診時間長，中間以花生充飢，結果在54歲那年發現患上肝癌，他才驚覺原來與其飲食習慣有關。

台灣腸胃科醫生蕭敦仁在電視節目《醫師好辣》中透露，他的老師是肝膽腸胃科的名醫，因看診時間很長，一坐下去就是7、8小時，中間只靠花生充飢。結果，他在54歲那年自覺「右上腹怪怪的」，一照超聲波發現肝臟長了一顆腫瘤，且腫瘤已破裂出血，最終確診肝癌。

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花生產生黃麴毒素

蕭敦仁指，肝病主要分為3大類，第一是甲型及乙型等病毒性肝炎；第二是喝酒、服藥、黃麴毒素等造成的化學性肝炎；最後是如脂肪肝造成的代謝性肝病。以其老師為例，老師原本就是有乙型肝炎，雖然有定期抽血，肝指數正常，但忘記了要做超聲波，直至感到不適，腫瘤已經長得很大顆。

另外，花生在溫度超過12度的環境下放太久會產生黃麴毒素，因此老師長期以花生充飢，攝取過多黃麴毒素，兩者加起來，造成腫瘤生長機率大大提升。而除了花生放太久和脂肪肝外，愛亂吃成藥、喜歡吃生食也是傷肝的行為，因病毒性肝炎可透過飲食傳染，若吃到沒有處理乾淨的生食容易罹患肝病。

肝癌被列為本港第3號癌症殺手，因患病初期沒有明顯病徵，逾7成人確診時已不能做手術，其中4成屬晚期，過往存活率僅3個月至半年，故有「King of Cancer」之稱。

5種食物降低肝癌風險

健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時，介紹了5種降低患肝癌風險的食物：

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責任編輯：羅嘉欣