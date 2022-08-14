【MIRROR演唱會】發公開信向MakerVille提出退票意見　鏡粉：我們要求更多選擇

MIRROR紅館演唱會事故發生距今已兩周，早前有鏡粉發起「一人一封公開信」行動，批評MIRROR娛樂公司MakerVille行政總裁魯庭暉，促請MakerVille在3日內召開記者會正式交代事件。

大會主辦單位大國文化及MakerVille於8月12日發出最新聯合公告，指經過與MIRROR的溝通後，理解各成員均需要時間和空間去調整身心及疏理情緒，決定暫停MIRROR於本月及下月的公開活動。至於受影響的演唱會場次的退票安排最快於下星期公布。

對於將有退票消息，有一群鏡粉就在向大國文化、MakerVille、金廣誠提出意見，更指：「鏡粉要求的不是退票」。

▲ （Instagram圖片）

一群鏡粉在IG發出的公開信：

大國文化、MakerVille、金生： 我們這一群地底泥鏡粉，成立本專頁時，用意是持續關注演唱會意外中所有涉事單位，不讓阿Mo白白受傷。我們當然明白，冰封三尺非一日之寒，這次事故，涉事的並不只主辦單位MakerVille，也包括相關工程公司、政府單位與整個行業結構。我們原來想發佈相關的資訊整理、Q and A系列，與繼續發信向各單位訴心聲；但大國文化及MakerVille在12號晚的聲明中特別提到「退票」，引起一眾鏡粉的關注。 猶記得金廣誠先生曾向前夫承諾會聆聽意見。我們現在就來提早提出意見。



1、不知為何MakerVille那麼堅持退票。鏡粉要求的不是退票。我們要求更多的選擇，例如在所有問題得到公平的判決、清晰的交代、與妥善的處理後，再重開演唱會，讓我們看一場不必擔驚受怕的表演。過往並非沒有先例可循，我們很難不認為，MakerVille如此刻意，有轉移視線之嫌。 2、另一方面，鏡粉之所以出現「斯德哥爾摩式」的「退票恐慌」，除了因為要對鏡仔示愛，也包括了一群地底泥的怨氣：「我地根本唔夠你玩﹗」不願退票的人士，大抵分成幾種：



（一）經歷過無限321輪迴終於得來一票，過程中消耗了幾十個鐘、無限心力，落回地獄又折返人間；

（二）為求見證正主踏上紅館，不惜高價從贊助商（例如Katch）手上求得一票；

（三）為了同一個原因，從PCCW plan或Fwd Plan綑綁買票的。



MakerVille在調查結果未定的此際，不斷提出退票，是想把一眾地底泥再次推進321深淵嗎﹖還是讓我們再次幫襯官方黃牛﹖我們明白持票人士對退票有不同看法，因此MakerVille更應細心處理事件，而非單方面宣佈單一的處理手法。



3、一直以來，已不少人提到這場李氏資本內循環如何榨取鏡粉的愛，這包括前夫們憤然關閉群組的決定，也有不同的專頁和報導提到綑綁賣票的「李澤楷經濟圈」：李氏是ViuTV母公司PCCW Media的公司主席，亦為綑綁買票的FWD創辦人、提供抽票服務的CSL的母公司主席，同時手持可以開戶優先訂飛的MOX虛擬銀行的25%股份。 直接點說，我以為自己課金養的是鏡仔，但其實養的是李氏集團楷仔。賺錢可以，但是，「官方黃牛」、無限綑綁plan食水之深，實在令人氣憤。



4、做得鏡粉其實預了課金養正主，皆因正主和他們背後的團隊，包括舞蹈員、製作人員等要開飯；在舞台上發光發亮，也是12+24的心願，我們當然樂意支持。但一切的前提是，正主與他們的戰友，必須在安全的環境下工作，有足夠的時間休息。否則，甚麼「造星」、「追夢」，只會成為壓榨與情感勒索的包裝紙。



我們身為一群命盤崩壞，連環不幸的鏡粉地底泥，對於上述的結構性問題，從來沒有忽視過。這種資本內循環的難堪食相，我們絕不接受。請不要以「退票」作為單方面提出的、「單一」的處理手法來混淆視線。



一群鏡粉上

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鏡粉留言討論

在公開信內容發布至今十多小時，有鏡粉感謝有人幫忙發聲，也有人提出自己的看法，比如：「個個搶飛都辛苦，但我支持退票，因為我唔想打後嘅演唱會同今次演唱會有牽連性」、「希望製作單位可以給每位持票人有選擇權去決定退款或保留門票，每一張門票相信都得來不易」 。

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