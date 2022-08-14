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【港區國安法】「公務員Secrets」管理員被捕　鄧炳強稱只針對意圖煽動憎恨及暴力行為

社會 11:57 2022/08/14

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鄧炳強。（資料圖片）

警方國安處上周二以拘捕社交平台專頁「公務員Secrets」兩名管理員，指他們透過該專業，發布具煽動意圖帖文。保安局局長鄧炳強今（14日）在電台節目中回應指，批評政府無有問題，但若意圖為挑撥不同階層間的憎恨及互相攻擊，就有可能犯法。

鄧炳強表示，市民的言論自由受到《基本法》及《香港國安法》保障，強調相關專頁本身並沒問題，批評政府也沒有問題，法律也列明純粹批評政府或提出意見希望政府做得更好，有免責辯護，但若意圖挑撥不同階層人士互相憎恨，甚至攻擊對方及使用暴力，就有可能犯法，重申拘捕行動只針對有人利用平台散播具煽動意圖的行為。他又表，相信日後在法庭審訊會讓公眾看到相關行為是否煽動，強調在陽光下進行。

對於美國眾議院議長佩洛西早前訪台，鄧炳強表示強烈譴責，指特區政府會配合中央對佩洛西及其直系親屬的制裁，強調若有人危害國家安全，無論國籍、身份和地位，都會嚴正執法，並稱本港需要做好提防外部勢力的工作，包括加強《香港國安法》的宣傳教育等。

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記者：黃小冰

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