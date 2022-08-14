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【紅黃碼】孫玉菡：僱主不許持「黃碼」員工上班須支薪　並不應列作病假

社會 12:30 2022/08/14

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孫玉菡。（無綫電視截圖）

港府自本周二開始發放「紅黃碼」，區分確診者及從海外地區或台灣抵港人士，新令下持「黃碼」的打工仔可以在4天醫學監察期間上班，並須嚴格遵從防疫措施，包括佩戴口罩及獨自用膳。當局強調，公司如不容許員工在該4天上班須支薪，呼籲雙方可以根據不同情況協商。他又指，正與消防處探討放寬長者院舍24米高度限制的可行性，以增加宿位量供應。

勞福局局長孫玉菡今日（14日）在節目《講清講楚》進一步解釋，指只要僱員持有「黃碼」及遵守所有防疫措施，僱主理應要讓該名僱員上班，至於因為公司政策而不容許該名員工返回工作崗位，公司有責任如常支付薪金，亦不應該將該4天醫學監察期列作病假，又認為疫情下僱傭情況時有改變，呼籲雙方可以根據不同情況協商。

隨著人口老化擴大，65歲以上的人口有逾145萬，佔整體五分之一，長者輪候資助宿位時間長，孫玉菡指，相關服務需求大是不爭的事實，當局以居家安老為施政方針，現時已有6萬個以社區或家居為本的照顧名額，與院舍名額相若；當局亦在私人賣地加入條例，要求發展商興建社福設施，加快長者入住宿位的時間。

他又表示，正與消防處探討放寬院舍24米高度限制的可行性，正了解放寬後對防火安全的風險，「呢個24米限制都存在好耐，正夥同消防處同事積極探討，在符合防火安全之上，增加院舍宿位」。

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記者：陳麗娜

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