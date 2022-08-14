【學習有法】台美女學霸酷似韓星IU爆紅　考上法律系分享2大讀書秘技

▲ 林海兒分享2大讀書秘訣。

學習要有法，才能事半功倍。國立臺灣大學法律系大二生林海兒，畢業於台北名高中，她不但擁有酷似韓星IU的美貌，更是一名學霸，因而成為校園風雲人物。她不時在IG分享讀書心得，包括製作「錯題集」及提升學習效率等。

畢業於台北名校臺北市立第一女子高級中學（簡稱北一女）的林海兒，外表甜美、身材高挑，熱愛跳舞。而且她一向名列前茅，考上台大法律系，可說是超級學霸。她過往曾分享讀書心得，包括製作多本「錯題集」，把答錯的題目寫在便利貼上，複習多幾次外，這樣就不容易再錯第二次。

此外，她近日述閱讀了一本有關讀書方法的書—《不敗學習力》，她坦言，過去讀書常常是靠著道聽塗說，例如家人叫她做「錯題集」她就做、遇到很會規劃時間的朋友就學起來，但看過這本書後，她發現兩個不錯的小技巧。

▲ 林海兒外貌酷似韓星IU。（IG圖片）

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1. 必要難度理論

讀書考試時，讀書是在「儲存」記憶，考試是在「提取」知識，不過不少人明明花了很多時間背書、閱讀，考試時卻甚麼都提取不出來。林海兒指出，「儲存」和「提取」是負相關的能力，儲存越不費力，提取就越難；相反儲存得越吃力，提取就越簡單。

她見過一些同學，做筆記就是把老師所講授的內容全數記錄下來，但這樣沒有經過思考，不便往後的提取。因此，做筆記時，可以多進行思考、付出瞄力，確保這個內容是自己比較模糊和新鮮的領域再進行紀錄和儲存。

她過往讀書時，喜歡給自己出填空考卷，增加記憶強度，都是屬於必要難度理論適用的讀書方法。

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2. 康乃爾筆記法（Cornell Notes system）

林海兒分享，做筆記有4個步驟—寫、整理、提問、複習。

康乃爾筆記法把筆記分成四個區塊：主題、筆記、提問、總結，在複習時遮住筆記區，只看提問區來確定自己是否掌握，也可以去思考提問區和總結區之間的關聯，對於知識的鞏固很有幫助。

這個筆記法的4個區塊，很適合一次次去加強記憶儲存，放緩遺忘的速度，從而把知識內化到大腦中。

林海兒表示，不時收到網民私訊讀書方法，她推介大家閱讀這本書，因書中的原理可用來制訂自己的讀書計劃，

畢竟自己才懂最適合自己的方法，我覺得看書和自我反省是學習如何學習最快的方式！

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責任編輯︰王明芳