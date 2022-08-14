【前高官離世】李少光獨子李霖恩闖娛圈多年　曾感心灰意冷幸獲太太支持

▲ 李少光獨子李霖恩在娛樂團打滾多年。

保安局前局長李少光今早（14日）離世，享年73歲。據報李少光早前曾跌傷入院，今早在睡夢中離世。李少光是特首李家超競選時的顧問團成員，上月中仍有出席公開活動。

李少光的獨子是藝人李霖恩，他在2003年畢業於第17期無綫電視藝員訓練班，曾主持兒童節目，又參演《誰家灶頭無煙火》、《愛．回家》系列等劇集。

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不理反對加入娛圈

就讀拔萃男書院、13歲到英國讀寄宿學校的李霖恩，返港後讀理大機械工程系，只讀了一個學期就輟學，在香港經理人公司當過製作助理，燃起入娛樂圈的興趣。

他曾接受傳媒訪問時指，父親自小對他管教十分嚴格，李霖恩欺騙對方沒被海外大學錄取而堅持回港，父親最終只好無奈接受。

他曾主持兒童節目，亦參與過不少處境劇演出。幕前工作不算很多，他就趁空閒時進修。他曾往澳洲進修，修讀葡萄栽種學士課程，又在英國讀過品酒師課程。就因為考獲專業調酒師資格而向TVB監製自薦成功，2012年演出《心戰》其中一個「心魔」角色。

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曾感心灰意冷

霖恩過往接受TOPick專訪時坦言，自己有不少心灰意冷的時候，「這行做15年甚至30年，人家都可能只會覺得你熟口面，但連名都叫不出，個心會不安定，經常想應否轉行？好彩太太很支持。」

他以前的訪問曾說，基於父親的高官身份，所以入行後也不想太高調，加上本身不屬靚仔類型，影響了發展機會。

因此他一直希望搞生意發圍，曾開CD舖及四驅車場等，但也失敗收場，令他明白做生意確是「力不到不為財」，及後選擇開製作及經理人公司，就是因熟悉這行運作。

▲ （經濟日報圖片）

少與父親談公事

李霖恩在數年前當上經理人及製作公司老闆，而他自從搞製作公司後，便常因工作關係要返內地，也令與子女的相處時間大減。

而身為兒子的霖恩平日就少與爸爸談公事﹐幸好爸爸在退休後也幫忙湊孫，並在過時過節一同吃飯聚會。