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【家庭關係】媽媽一個原因要求兒子上繳消費券　單身港男不滿：話我無地方用錢

親子 14:45 2022/08/14

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如果你係樓主會如何選擇呢?

政府派發消費券刺激經濟，第二階段首2000元已於8月7日發放。有港男在網上討論區發文指，原計劃將消費券當飯錢，但媽媽卻要求上繳，稱有好多東西想買。港男坦言，不想將消費券給媽媽用，阿媽得知後，卻用「冇拖拍」為由，覺得阿仔沒有地方用錢，所以應該上繳消費券。

最新影片推介:

港男在討論區以阿媽話我冇拖拍就應該要畀晒啲消費券佢」為題發文，他表示，全家登記消費券的方式的不一，他是用支付寶，而媽媽則用八達通。他原本計劃用消費券來吃飯，但媽媽卻表示，有很多東西想買，著他放假陪伴購物。不過，港男坦言，不想將消費券上繳給媽媽，向媽媽表達意願後，卻遭媽媽責罵，

阿媽鬧返我，而家冇拖拍即係冇地方用錢啦，好應該畀晒啲消費券錢佢買嘢啦！

他不解，為何沒有拍拖就要上繳消費券，而且媽媽買的東西他也用不著，他情願留來吃飯，直言「真係越諗越唔想同佢一齊去畀錢買嘢！」。

帖文引來不少網民熱論，他們的意見亦各異，有網民提議港男盡快搵另一半，有人則認為，樓主太小氣，$2000用來孝敬媽媽是應份的，點擊下圖睇更多網民留言：

    點擊圖片放大
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責任編輯︰王明芳

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