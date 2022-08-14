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【前高官離世】李家超鄧炳強哀悼李少光辭世　讚揚其多年來盡心服務市民

社會 14:02 2022/08/14

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李家超鄧炳強哀悼李少光辭世，讚揚其多年來盡心服務香港市民。（資料圖片）

行政長官李家超及保安局局長鄧炳強今日（14日）分別對前保安局局長李少光辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

李家超說，李少光多年來盡心服務香港市民，在擔任保安局局長期間，在維持治安、出入境事務、海關管制、消防、懲教及飛行服務等不同政策範疇方面貢獻良多。他深得政府同事和與他共事的社會人士的尊重和愛戴。

他又指，李少光2012年離開政府後，仍然熱心服務市民，於2013至2018年出任第12屆香港特別行政區全國人民代表大會代表，繼續為國家、為香港社會作出貢獻。李少光是其尊敬的前輩官員，過去在不同崗位共事時，充分感受到他服務市民的真誠和盡心盡力，並對李少光辭世深感哀痛，並深切懷念李少光，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

鄧炳強則指，李少光竭力為政府和香港市民服務30多年，貢獻良多。他長期負責保安範疇的工作，在維持治安、出入境及海關管制政策方面表現出色，深受政府內外人士敬重。李少光離開政府後仍然關心政事，不時給予寶貴意見，為社會帶來正能量。保安局上下仝人對他離世感到極度悲痛，將永遠懷念他。

李少光於1998年獲任命為入境事務處處長，於2002年獲任命為廉政專員，並於2003年獲任命為保安局局長，出任該職位至2012年6月30日。

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責任編輯：陳麗娜

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