【李少光辭世】特首與多名司局長哀悼　讚揚其多年來盡心服務市民

▲ 李家超鄧炳強哀悼李少光辭世，讚揚其多年來盡心服務香港市民。（資料圖片）

行政長官李家超、政務司司長陳國基、保安局局長鄧炳強、公務員事務局局長楊何蓓茵及廉政專員胡英明，今日（14日）分別對曾任多項公職的保安局前局長李少光辭世表示哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

李家超說，李少光多年來盡心服務香港市民，在擔任保安局局長期間，在維持治安、出入境事務、海關管制、消防、懲教及飛行服務等不同政策範疇方面貢獻良多。他深得政府同事和與他共事的社會人士的尊重和愛戴。

他又指，李少光2012年離開政府後，仍然熱心服務市民，於2013至2018年出任第12屆香港特別行政區全國人民代表大會代表，繼續為國家、為香港社會作出貢獻。李少光是其尊敬的前輩官員，過去在不同崗位共事時，充分感受到他服務市民的真誠和盡心盡力，並對李少光辭世深感哀痛，並深切懷念李少光，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。

鄧炳強則指，李少光竭力為政府和香港市民服務30多年，貢獻良多。他長期負責保安範疇的工作，在維持治安、出入境及海關管制政策方面表現出色，深受政府內外人士敬重。李少光離開政府後仍然關心政事，不時給予寶貴意見，為社會帶來正能量。保安局上下仝人對他離世感到極度悲痛，將永遠懷念他。

楊何蓓茵指，李少光長期服務香港，他在出任廉政專員和保安局局長前，是一位傑出的公務員。他在1974年加入政府入境事務主任職系，1998年出任入境處處長，在回歸初期帶領本港的出入境事務，貢獻良多。她衷心感謝李少光對公務員隊伍所作出的貢獻，謹代表公務員事務局仝人對他的家人致以深切慰問。

陳國基憶述，他是在任職入境事務處時認識李少光，兩人共事約20年，其後李少光更出任保安局局長，領導包括入境事務處在內多支紀律部隊。陳國基形容李少光卓越不凡的領導能力、一絲不苟的工作態度、果斷應變的處事方式，教他和同事深感敬佩。在李的帶領下，入境事務處和其他紀律部隊在出入境管制等不同範疇秉持並發揮專業、高效的精神，致力維護香港治安，讓廣大市民安居樂業。



陳國基又形容李少光盡心盡力為政府和香港市民服務，守好國家的南大門，在離開政府後仍然繼續關心社會，為維護國家安全和為香港的安定繁榮作出重要貢獻，並對香港回歸後成功實踐一國兩制奠下堅實基礎：

對於李少光離世，我們失去了一位備受紀律部隊同袍敬重的領袖和良師益友，我深感哀痛，並向他的家人致以深切慰問。我們永遠懷念他。

廉政專員胡英明今午亦發表聲明表示，廉署得悉前廉政專員李少光辭世，深感哀痛，他謹代表廉政公署仝人，向其家人致以深切的慰問。

李少光於1998年獲任命為入境事務處處長，於2002年獲任命為廉政專員，並於2003年獲任命為保安局局長，出任該職位至2012年6月30日。

胡英明形容李少光是一位待人謙和、深具遠見的領袖，李少光於2002年至2003年出任廉政專員，在其領導下，廉署繼續維護香港廉潔，並與國際刑警攜手舉辦廉政公署第二屆國際反貪會議，他在任內亦與內地反貪機關建立良好的合作關係。

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責任編輯：陳麗娜