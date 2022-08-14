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【猴痘病毒】男子下巴出疹以為剃鬚割傷　淋巴腫大高燒吞嚥劇痛確診猴痘

醫生診症室 15:20 2022/08/14

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男子確診猴痘，劇痛至像被刀子刺。

「猴痘」（monkeypox）在世界各地接連爆發感染個案，美國德州一名40多歲男子亦於7月確診猴痘，最初以為是剃鬚導致下巴皮膚過敏，沒想到數天後淋巴結腫大，致吞嚥困難，且出現發燒發冷等症狀，他憶述，當時嘴巴、喉嚨劇痛，「就像刀子在刺你一樣」。

美國德州成人影片演員Silver Steele，今年7月初參加了一場慶祝派對，一周後發現自己長出類似青春痘的皮膚異樣，最初以為是剃刀割傷皮膚，所以不以為然。不料，4日後其淋巴結腫大，吞嚥時開始會感到疼痛，就醫後確診猴痘。

當晚，他開始出現發燒、發冷、盜汗等症狀，類似流感的症狀持續約48小時，燒退了之後，皮疹開始變痛。

Steele展示了自己患上猴痘後，下巴的出疹情況。（IG圖片）

Steele的皮疹主要長在下巴部位，但嘴巴、牙齦、喉嚨也出現潰瘍，吃東西時最痛，有時坐著看電視，也會突然感到劇痛，就像有刀子在刺他。當醫生為他檢查時，他更痛到眼前發黑，險些暈倒。

直至3星期後，Steele的身體才漸漸康復，傷口開始癒合，目前已完成隔離並接種天花疫苗。他在IG發布自己感染猴痘後的照片，他強調，並非想讓人感到噁心，而是教育大家，他亦提醒，每個感染猴痘的患者，都可以出現不同的症狀。

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患者死亡率可達10%

據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

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責任編輯：羅嘉欣

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