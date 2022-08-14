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【明日戰記】古天樂力撐香港特技片感觸落淚　古仔：不要讓我覺得是孤獨一個

娛樂 17:06 2022/08/14

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由吳炫輝執導，古天樂、劉青雲、劉嘉玲、姜皓文與謝君豪主演的香港科幻動作片《明日戰記》將於8月25日上映，身為總監製兼男主角的古天樂，日前於內地現身放映會、宣傳活動外、參與直播帶貨，十分落力。

他更在與觀眾見面期間一度感觸落淚，稱「拍一部科幻電影是非常困難的」。 

最新影片推介： 

古仔落力宣傳 

古仔出席第12屆北京國際電影節開幕，他手執戲中相當具重量的道具「動力裝甲頭盔」行紅地氈，十分有型！

紅地氈上主持提問，古仔說︰「凡看過電影《明日戰記》的都是我老婆！」而電影早前在內地上映，9日期間錄得3億1千萬票房。 

感觸落淚 

古仔又有現身電影首映會與觀眾見面，他說：「拍一部科幻電影是非常困難的，需要很多錢、很多時間，但是這是我的夢想，一定要堅持下去。你們喜歡就去介紹給別人看，不要讓我覺得我是孤獨的一個人！」

他在說畢後畢還用紙巾把涙水印去，看得出他對電影的著緊與熱愛。粉絲們也替他感到心痛。 

（影片截圖）

CG鏡頭數量多

《明日戰記》是香港有史以來，最具份量、擁最多CG電腦特技鏡頭的香港科幻電影，古仔強調香港未曾認真拍過一部很有水準的科幻片。

除了揼本外，開拍前也有大量準備功夫，當中古仔說：「其實我們開始去構思拍一部科幻片的時候，我們先準備好基建，有一間特技公司去支持項目，這一部科幻電影要做的鏡頭，可能是超出以往亞洲電影做的數量。」

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由於大製作，團隊在前期先製作動畫，讓拍攝團隊及演員參考， 古仔說：「我們今次拍攝不是憑空想像，先做妥前期動畫，再按着動畫去拍。」

古仔續說這部戲所花最多的時間就是特技，第二就是故事創作方面。

他說：「差不多怎樣去設計想像一個故事，都好像有人拍過，又或很像過往的創作，盡量避免成為『偽荷里活』。藉着這部戲，讓香港往後不單止是有某幾種題材，可以拍一些天馬行空的戲或科幻片，都可以做到出來。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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