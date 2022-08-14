【財爺網誌】陳茂波料本港下半年經濟會稍有改善　第二階段消費券即時為市場注入約130億元消費動力

▲ 財政司司長陳茂波上周主持美食及多個博覽的聯合開幕典禮，希望親身為參展商們打氣，並了解市道和他們的經營情況。（陳茂波網誌）

政府日前下調全年經濟增長預測，最新估算為-0.5%至0.5%。財政司司長陳茂波今日預計，今年餘下時間經濟應該會稍有改善。他又指，第二階段消費券上周日開始發放，即時為本地市場注入約130億元消費動力。

陳茂波在網誌指，政府上周開始實施「紅、黃碼」和調整檢疫規定至「3+4」，消費券在這段期間發放，相信能發揮一定的提振作用，形容過去一周食肆和商舖生意有所增加。

不過，他同時指出，外圍整體經濟轉弱及加息陰霾對本港經濟帶來壓力，第二季經濟按年實質下跌1.3%，是繼第一季按年收縮3.9%後，第二個季度呈負增長。

陳茂波解釋，國際地緣政治局勢及環球通脹加劇、經濟疲弱，嚴重拖累本港出口表現，雖然四月份發放的第一階段消費券，為本地消費市道注入300多億元的消費力，令私人消費開支成為支撐經濟的主要力量，但仍不足以完全抵銷出口疲弱的影響。

他指，政府上周五調低今年全年的經濟增長預測，最新估算為-0.5%至0.5%，低於五月時估算的1%至2%增長，形容數字實在難言理想。但他指出，考慮到上半年經濟已按年收縮2.6%，相信今年餘下時間經濟應該會稍有改善。

另外，暫緩追租措施的3個月「保護期」剛於上月底完結，陳茂波透露，有商戶在過去一周已收到業主的追租律師信。

他續指，考慮到暫緩追租保護期結束，為緩和商戶因經營層面尚未完全恢復而仍面對周轉壓力，已請金融管理局和按揭證券公司，加強與銀行和中小企商戶及行業組織的溝通，盡可能為面對短暫周轉困難的商戶提供協助，例如加快「百分百擔保特惠貸款」計劃的申請審核時間，或協助有需要的企業進行債務重組等。

他又希望，業主以體恤和有商有量的態度，盡可能協助商戶應對當下的挑戰。

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責任編輯：胡偉明