【第五波疫情】今增4979宗確診本地個案佔4764宗　另多3人離世【不斷更新】

▲ 本港第五波疫情持續，逾半個月破4,000宗確診（曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，逾半個月破4,000宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏醫生今（14日）出席疫情記者會。

本港今日新增4979宗確診個案，其中本地個案佔4764宗，輸入個案為215宗，當中20人在抵港7日後確診，22名抵港人士在抵港後第4至7日在社區檢測中心揪出，佔輸入個案近2成，相信是黃碼人士；另再多3名確診者離世。

【16:51】

張竹君指，因應檢疫時間縮短，多了輸入個案是預料之內，強調黃碼人士要日日快測及隔日核酸檢測，冀能早發現個案。她又知，現時約1%個案是之前曾感染，有機會是二次感染個案。

【16:37】

張竹君指，因技術問題，更新昨日本地個案為5143宗、輸入為185宗。

院舍方面，有5間出現個案，全各現一宗個案，詳情請看：下一頁。

Omicron變種病毒新亞型個案方面，8月11日感染BA.4或BA.5個案佔23.1%、BA.2.12.1則佔7.3%，有機會5名確診者有1人感染了L452R。張竹君指，每日約抽取2000至3000宗覆檢快測結果的核酸檢測，作病毒基因排序。

【16:30】

目前1690人正在留醫，其中31人危殆22人嚴重，其中10人深切治療部留醫；昨日公布染疫的5歲9個月大女童目前仍危殆，其11歲姐姐亦確診，目前在屯門醫院兒科病房留醫，個案感染源頭仍在調查中，其姐姐已打齊針、有點喉嚨痛，情況相對穩定，暫未知她們其感染哪一種病毒株，詳情請看：下一頁。

死亡個案增3宗，年齡介乎0至89歲，其中一人來院舍，當中兩人沒打針、一人打了3針疫苗，為有糖尿病、血壓、心律不正的89歲伯伯，他8月11日2點多到社區中心檢測，病毒CT值為21，同日4時多被家人發現突在家暈倒，送院後已無生命表徵，其太太確診。詳情請看：下一頁。

關慧敏指，離世人士中有2人沒打疫苗，離世前幾日發病，常見病徵為疲累、欠食慾，入急症室更嚴重缺水，她再呼籲確診長者不適盡快求醫及檢測，或到指定診所求醫，最重要是打齊針。

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記者：鄧凱文