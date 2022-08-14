【自私住客】美孚住客曬被塞爆窗戶　街坊通知管理處：跌落街隨時累死人

▲ 美孚住客曬被塞爆窗戶。

連續下了一個多星期雨，難得天氣晴朗都會想晾曬衣物。不過，有美孚街坊發現對面樓的住客，竟然將大量被鋪和衣物全部晾出窗外，雖然有晾衫架支撐，但看起來都很危險，隨時會掉下去擲傷人。

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有美孚街坊在facebook群組「Mei Foo美孚」上載照片，估計是從其窗口影出去、對面樓的住戶，把一大堆被鋪和衣物晾出窗外曬太陽，街坊留言「會唔會有啲危險」。他指出，涉事單位位於荔欣苑，並指已通知管理處處理。

▲ 從照片可見，窗戶塞爆被和衣物。（facebook圖片）

不少網民紛紛留言指，直言十分誇張，而且擔心這些被鋪掉下樓，隨時會累死人。有人則指是因為「土地問題」而造成的情況。點擊睇更多網民留言：

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街坊在發帖後1小時再上載照片更新指，涉事單位已將被鋪收回屋內，只剩一些較輕身的衣物。

高空擲物為嚴重刑事罪行

根據《簡易程序治罪條例》（第228章）第4B條，如有人自建築物掉下任何東西，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，掉下該東西的人即屬犯罪，可被罰款1萬元及監禁6個月。

若事件涉及更嚴重的罪行，如投擲腐蝕性液體或誤殺等，警方可引用其他條例作出檢控，這些嚴重罪行的最高刑罰為終身監禁。警方會就個別案情的嚴重性與律政司商討，並向法庭反映，協助量刑。

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責任編輯︰王明芳