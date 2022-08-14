【院舍個案】多5間院舍出現個案　嘉頤(元朗)護理院有11名員工及院友要檢疫

▲ （曾耀輝攝）

本港第五波疫情持續，今（14日）增4979宗確診。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。

張竹君表示，今日5院舍有確診個案，包括：

嘉頤(元朗)護理院，有1名員工確診，有9位院友及2名員工要檢疫

救世軍白普理慈愛長者之家，有1名院友確診，3名院友要檢疫

福苑護老中心有限公司，有1名員工確診，1名院友要檢疫

德昌護老中心(葵興分院)有限公司，有1院友確診，3名院友要檢疫

紫雲間雋逸護養院暨長者日間護理單位，有1院友確診，4名院友及2名員工要檢疫

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記者：黃小冰