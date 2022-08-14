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【兒童危殆】5歲確診女童情況仍危殆　11歲姐姐同告染疫

社會 16:35 2022/08/14

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（陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏出席疫情記者會。本港（14日）新增4979宗確診個案，以及3宗死亡個案。新增5間院舍有確診。

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏指出，昨日（14日）公布的5歲女童快測陽性情況仍然危殆，在深，11歲姐姐同告確診，已打齊針，有喉嚨痛整體情況穩定；關慧敏指個案仍在調查當中，暫未知感染源頭。關慧敏提醒，家長留意子女健康情況，如有異常應盡早求醫。

另有再多4人危殆，2人嚴重；新增3人離世，年齡介乎80至89歲，其中2人沒有打疫苗，包括：

  • 一名89歲婆婆，曾中風、患有血脂高，8月12日因氣喘、到急症室求醫，期間嚴重缺水、嘔吐，CT值19.4，沒有打針
  • 80歲伯伯有慢性腎病，沒有打針，8月9日因發燒及快測陽性求醫，併發炎症及急性腎衰竭，昨日過世
  • 89歲伯伯，已打3針，患糖尿病、血壓高及心律不正，8月11日在家暈倒，入院後沒有生命表徵，當日下午證實死亡，個案已轉交死因庭跟進，當晚院方收到其家人致電，知道死者的太太確診了，已通知警方及公眾殮房人員要注意，醫管局期後發現該名死者8月11日曾到訪社區檢測中心，CT值21。

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記者：陳麗娜

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