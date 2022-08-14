【MIRROR成員】呂爵安電影處男作《闔家辣》票房報捷　吳君如透露Edan近況

由吳君如監製兼演出，鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）主演的電影《闔家辣》票房衝破3000萬，導演鄭晉軒（Coba）聯同君如及監製鄒凱光，在昨日（8月13日）到K11 Art House戲院謝票。

當君如、Coba以及鄒凱光出現時，現場粉絲即時歡呼起來。君如除向大家傳達票房喜訊外，更透露Edan的近況，坦言：「Edan OK啊。」希望大家放心之餘更加要落力支持。

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▲ （左起）鄭晉軒、吳君如、鄒凱光。

公開君如Edan共浴戲

至於導演Coba和君如都指，身邊有不少人熱烈撐場，有人跟他們說已睇了《闔家辣》7、8次，Coba更指有人睇足22次。

君如感激粉絲們支持，她說：「由100萬到3000萬，其實大家都付出很多努力，十分多謝大家用真金白銀來睇戲，希望大家繼續支持香港電影。」完成謝票後，不少粉絲爭着上前希望得到君如的親筆簽名以及合照，場面非常熱鬧。

《闔家辣》票房衝破3000萬元，鄒凱光對君如笑言：「這個數字終於可以公開你跟Edan沖涼戲給大家看了，不是Angela（袁澧林）而是你呀，我們會公佈，請大家稍等。」

君如亦大方回應要公開這場刪減場面並說：「首先感謝觀眾捧場，這部貼地電影能夠去到3000萬對我們整個團隊來說非常鼓舞。」

▼ 點擊圖片放大 ▲ （左起）鄒凱光、吳君如、鄭晉軒。 +4 +3

計劃拍續集



除在香港的團隊馬不停蹄地謝票外，身在台灣的Gigi都一樣為宣傳《闔家辣》不遺餘力，君如稱：「台灣的觀眾同樣好喜歡《闔家辣》，覺得很好笑，不過有些少不明白的地方，所以Gigi就要跟他們解釋『阿倫食粉絲』以及『黃德斌出腸』，其餘都非常好笑。」

最後無收人工的君如希望整個團隊可以舉辦慶功宴，知道拍《闔家辣》相當艱辛，希望好好慰勞一眾工作人員，若能成功開拍續集都非常願意再次無酬演出。

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