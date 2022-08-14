【生育問題】老公渴望追女湊「好」字　港媽因經濟問題發火拒絕

▲ 老公渴望追女，惟港媽認為經濟情況不許可。

夫妻間對於生育達不成共識，隨時影響夫妻關係。有網民就在「生仔要考牌系列」的Facebook專頁發文指，本身已育有一子，老公想追多個女湊個「好」字，惟港媽拒絕，認為經濟情況不允許。老公還明言，下胎若再生仔，要繼續追，更表示生完給老爺奶奶湊，令到港媽發晒火。

最新影片推介:

港媽表示，自己育有半歲的兒子，在兒子出世之前，老公已經恨生女，明言好想追多個女湊個「好」字。港媽理解好多爸爸都想要「前世情人」，但問題是她跟丈夫的工資加起上來，只是足夠養一個小朋友，再加上港媽在原生家庭是獨生女，明白獨生女的好處，

以前啲同學好羨慕我可以自己一間房、唔使同人爭玩具同電腦、屋企人唔會偏心等等，所以我偏向生一個。

港媽又擔心追到女兒後，老公會偏心，令到仔仔覺得爸爸不喜歡他。不過最令港媽生氣的是，她曾經問過老公，如果下個再生仔怎麼辦？老公竟回答：「繼續追女」，甚至提出把孩子交給老爺奶奶湊。港媽大罵老公不負責任，其一是老爺、奶奶已經快將70歲，不應該繼續辛苦他們；其次，明知不夠資源下再生育，不應把責任推卸給別人。

不過，老公就用朋友的例子反駁，認為小朋友可以窮有窮養，貴有貴養，

阿XX（朋友）得佢一個返工，佢老婆係家庭主婦，加埋兩個女（一個5歲，一個2歲），住套房（叫做大過、個名好聽過劏房少少嘅唐樓單位），咪又係生存到而家。信我啦，細路仔有個伴冇咁悶㗎，開心好多㗎！

港媽無奈指，不知如何反駁老公。不少網民指責港媽老公不負責任，窮有窮養也需要有基本生活成本，但亦有人認為有兄弟姊妹童年會更開心，點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

文章獲「生仔要考牌系列」授權。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼︰https://bit.ly/3Aa0qvT

【名師試題教室】睇片連工作紙 中英數必學單元︰https://bit.ly/3sEeM3Q

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

責任編輯︰王明芳