【香港新市容】公共屋邨將迎大清潔　食環署：引入自動掃街車和吹葉機

▲ 房屋局局長何永賢（左三）聯同環境及生態局局長謝展寰（右四），在房屋局常任秘書長／房屋署署長王天予（左二）陪同下，今日（八月十四日）上午到訪何文田愛民邨，了解跨部門協作下取得的成果。（政府新聞處圖片）

​跨部門組成的「地區事項統籌工作組」開展為期三個月的「政府打擊衞生黑點計劃」。環境及生態局局長謝展寰、房屋局局長何永賢、房屋署署長王天予今日（14日）視察愛民邨經清潔後的環境衞生，又與食環署署長楊碧筠視察後巷垃圾堆放情況。

謝展寰表示，多個部門正於各區加大清潔力度及打擊衞生黑點。他認為，環境要得到改善，有賴社區人士和政府持之以恆參與，希望市民大眾支持和配合政府工作。

何永賢則指，房屋署會加強屋邨日常清潔、重點處理衞生黑點、加強宣傳教育和加大執法力度。具體措施包括增加邨內大清洗和消毒、加強巡查及突擊檢查承辦商工作表現、外聘專業公司進行防治蟲鼠工作、按情況在垃圾站安裝閉路電視監察系統打擊非法棄置垃圾等。

食環署署長楊碧筠則到元朗區水車館街後巷實地視察。食環署指，已加強後巷清掃及清洗工作，包括透過後巷清潔小隊專責處理後巷雜物及垃圾、增加使用洗街車及高壓熱水洗濯機清洗後巷、加強防治蟲鼠工作等。

對有個別人士把物品擺放在後巷，食環署會採取「先教育後執法」的方法，敦促他們移走有關物品。如警告不獲理會，便會依法跟進。

楊碧筠表示，食環署一直積極應用新科技，採用機械化、自動化方式清潔街道，例如引入高壓清洗盤、吹葉機和小型機動掃街車，以強化街道潔淨工作成效。

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責任編輯：陳梓蔚