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【香港劍神】張家朗落後下連追3劍　反勝蔡俊彥本地賽封王

社會 17:08 2022/08/14

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張家朗（右）擊敗蔡俊彥，本地賽封王。（陳國峰攝）

本地計分賽之一的「康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽」今日（14日）上演花劍及配劍賽事，在上月世錦賽歷史性摘銅的張家朗再下一城，在本港劍擊錦標賽在落後情況下連追3劍封王。

在上月埃及舉辦的世界劍擊錦標賽奪銅牌的「香港劍神」張家朗在晉級過程未受太大考驗，在16強以15:11擊敗港隊隊友崔浩然，在8強以15:5輕取楊子加，進入準決賽。

4強賽事由3位剛在世錦賽花劍團體奪得平紀錄第5名的劍手張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及花劍小將李溢朗組成。張家朗在準決賽以193厘米身高、比李溢朗「高個幾頭」的優勢下，以15:4輕鬆刺入決賽。

另一組準決賽由花劍男團成員蔡俊彥及吳諾弘「內訌」，比賽前段兩人拉鋸至5:5，吳諾弘連刺4劍將比分拉開至5:9，蔡俊彥亦有回敬3劍追至8:9，更在第3局時間結束前追平至13:13，在「決一劍」下蔡俊彥擊敗吳諾弘殺入決賽。

決賽由張家朗對陣蔡俊彥，戰況相當緊湊，雙方多次戰至平手，第1局以6:6結束，第2局蔡俊彥多次採取主動進攻下將，將比分拉至14:12進入賽點，在第3局開局張家朗回敬2劍，將比分再次追平14:14，最終在「決一劍」情況下成功擊敗隊友蔡俊彥封王。

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記者：李榮忠

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