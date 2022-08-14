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【香港新市容】政府擬檢視亂扔垃圾罰則　將在更多衞生黑點加裝閉路電視

社會 17:51 2022/08/14

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政務司副司長卓永興（左三）聯同環境及生態局局長謝展寰（左二）、食物環境衞生署署長楊碧筠（左一）和民政事務總署署長張趙凱渝（左四）今日（八月十四日）會見傳媒，解答就「政府打擊衞生黑點計劃」的提問。（政府新聞處圖片）

政務司副司長卓永興今日聯同多個局長，落區巡視衞生情況，卓永興及後見記者，透露將檢視亂抛垃圾罰則，又會增加閉路電視監察衞生黑點。

卓永興回應記者提問時指，指出將加裝閉路電視監察衞生黑點，

因為閉路電視監察非常有效，現時有約300多個相關閉路電視，我們會視乎需要增加。

至於修例，卓永興指出，很多衞生相關法例久未檢視，如亂抛垃圾的罰款1,500元，訂立至今已有19年，需檢視是否應修例，

我們一定會在合理性和對稱性方面作考量，但如果有罰則，這罰則一定要有阻嚇力。除了檢視個別市民的一些違規行為，我們都會檢視譬如若店鋪違規時應如何處理。

他又強調清潔行動絕不只進行3個月，無論第一階段、第二階段都會持續，在環境清潔方面，很多部門會參與，各部門除今年的行動計劃外，需逐年報告下年計劃，政府會監察整體效果能否保持。

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責任編輯：陳梓蔚

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香港 環境衞生 卓永興 政務司

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