【STEM教育】科技創新大賽作品製可食用果皮飲管　蔡若蓮盼學子成創科生力軍貢獻國家

▲ 教育局局長蔡若蓮（左4）恭賀得獎同學。（蔡若蓮facebook圖片）

第24屆「香港青少年科技創新大賽」今日（14日）舉行頒獎典禮，今屆多達3,500名學生參賽，當中有學生以果皮製造可食用及可生物降解飲管等。教育局局長蔡若蓮在社交平台撰文恭賀得獎同學，希望學生繼續努力，成為創科發展生力軍，未來為國家和香港作出貢獻。

據賽事官方網頁顯示，由新一代文化協會主辦的「香港青少年科技創新大賽」自1997年舉辦，是目前全港最大規模的學界科學盛事，供全港中、小及幼稚園學生、教師及學校參加，每年參賽學校逾400間，參賽類別包括「科學幻想畫」、「發明品」、「STEM活動」、「STEM教師」、「STEM教具」及「STEM學校」等，今屆賽事已於去年11月至今年5月舉行，新增「科幻小説」類別。

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蔡若蓮今日到場參觀同學作品，形容每件都充滿創意，可以造福人群，甚具意義，其中有同學更在「日内瓦國際發明展」和「再生元國際科學與工程大獎賽」等國際性項目中奪奬，例如發明以果皮製造可食用及可生物降解的飲管，以及運用音樂及人工智能技術引發長者做運動的興趣等。

她表示，為裝備學生迎向科技發展帶來的機遇，教育局除優化課程及加強教師培訓等，亦致力凝聚各界力量，營造科學及創新科技學習的氛圍，進一步推動「STEAM教育」，從STEM到STEAM，多出的「A字」既代表「Arts」（藝術），也有「for ALL」和「Adventure」意思。

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責任編輯：馮琪雅