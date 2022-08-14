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【睡眠減肥法】營養師推介「733睡眠減肥法」　一文看3大瘦身關鍵

保健美顏 19:10 2022/08/14

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營養師推介「733睡眠減肥法」。

睡覺也能減肥？日本減重名醫佐藤桂子，曾提出「733睡眠減肥法」，指的是一日睡眠時間一定要達到7小時，睡著後至少熟睡3小時，半夜3點一定要進入熟睡狀態。而台灣有營養師最近就分享此法，並解釋背後減重原理，只要把握生理機能最旺盛的睡眠時機，便能促進新陳代謝，以達致燃脂減重效果。

最新影片：

據台灣TVBS節目《健康2.0》，營養師宋明樺分享到減重其中一個關鍵是「睡眠」，直指飲食、運動和睡眠都是減重不可或缺的因素。但宋明樺亦強調，睡覺時間絕對不是愈多愈好，而用睡眠來抵抗飢餓感也不可行，因為會直接影響體內飢餓素及瘦體素。

但倘若睡得不夠、或睡眠時間不正確，就會大量分泌飢餓素，繼而刺激大腦中樞，令想吃垃圾食物的欲望變得更強烈。宋明樺表示，只要睡得對，而且睡的時間和品質是好的，身體就可以幫助控制體重。以下是她分享減重名醫佐藤桂子提出的「733睡眠減肥法」：

  • 一天一定要睡滿7小時。
  • 入睡後至少熟睡3小時。
  • 凌晨3時一定要進入熟睡狀態。

宋明樺表示，人體生長激素分泌量最多的時候，大約在晚上10時到凌晨2時。只要生長激素分泌充足，便能刺激脂肪代謝，從而有助控制荷爾蒙，以達致減重效果。

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責任編輯：羅嘉欣

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