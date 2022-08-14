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【跨代貧窮】政務司司長政助李惠夥民建聯落區　陳勇：樂見官員第一線了解基層生活困難

政治 18:52 2022/08/14

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政務司司長政治助理李惠，今日聯同民建聯立法會議員陳勇和李世榮等，到荃灣落區探訪劏房家庭。（民建聯提供）

政務司司長政治助理李惠，今日聯同民建聯立法會議員陳勇和李世榮等，到荃灣落區探訪劏房家庭，了解劏房戶同學的學習和住屋困難，並送上文具及抗疫物資等心意。

期間，李惠向家長和同學介紹特區政府即將推出、為劏房戶制訂為期一年的先導計劃，希望扶持來自弱勢社群的初中學生，令他們建立正向人生觀，為自己未來定下目標。她又呼籲要把握機會參加計劃，透過參與不同類型的活動積極裝備自己，力爭上游。

陳勇表示，繼政務司司長陳國基以身作則，率先多次帶頭落區探訪後，再有其政治助理李惠繼續落區，了解劏房戶家庭的情況，相信定能有助政府在「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」制定精準措施。陳勇又指，樂見政府問責官員持續落區，在第一線了解基層市民的生活困難。

李世榮則指出，政府部門制訂政策是不能再如過去一樣，只坐在冷氣房內閉門造車，空想基層市民的困難。他又指，所謂「沒有調查，沒有發言權」，落區瞭解就是調查，調查就是解決問題，才能制訂出正確，精準的政策，相信是次探訪有助政府在制定政策時更能掌握民情，徹底解決民生問題。

另外，陳勇和李世榮分別準備了禮物，包括羽毛球拍、小玩具和運動鞋，送給今次探訪的兩個家庭。

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責任編輯：胡偉明

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