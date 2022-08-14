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【補水飲品】清水不是解渴冠軍　美國研究揭一種飲品最補水

保健美顏 19:10 2022/08/14

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美國研究揭一種飲品最補水。

天氣炎熱，不少人都會盡量補充水分，但外國一項研究指出，清水並非最解渴的飲品，反而是富含營養的牛奶更能助人體保水。

最新影片：

據美國有線電視新聞網（CNN）報道，聖安德魯斯醫學院（St Andrews University's School of Medicine ）日前進行一項研究，比較了數款飲料的水合反應（hydratedreaction）。結果發現，清水並非最能幫助人類對抗高溫的飲品。

研究發現，清水或氣泡水在短時間內為身體補水的效果的確較好，但若要幫助身體長時間保水，最好的選擇是像牛奶這種含有少量糖分（乳糖）、蛋白質跟脂肪成分的飲品。

負責該項研究的教授Ronald Maughan分析，牛奶因為含有乳糖、蛋白質及脂肪，有助減緩胃部排空的速度，而牛奶所含的鈉可助人體吸附水分，減少尿液，從而令水分更長時停留在體內間，減少口渴的感覺。

至於含糖飲料為何無法解渴，Ronald Maughan則表示，高糖分飲料在胃停留時間較長，一旦這些飲料進入小腸，受滲透作用影響，就會讓低濃度溶液往高濃度溶液擴散，把水分輸送至小腸，令身體無法保水，就會愈喝愈渴。

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責任編輯：羅嘉欣

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