【香港劍神】面對落後張家朗：我寧願係前面輸　假期計劃留港陪伴家人

▲ 面對落後張家朗：我寧願係前面輸，假期計劃留港陪伴家人。（陳國峰攝）

本地計分賽之一的「康樂及文化事務署公開劍擊錦標賽」今日（14日）上演花劍及配劍賽事，「香港劍神」張家朗在本地計分賽上封王，再次上演落後下反勝對手的戲碼，他坦言心態如東京奧運一樣，不會輕言放棄。

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張家朗一度落後12:14，只差一劍落敗，仍然保持進攻打法，他在賽後訪問表示，在落後時心態跟奧運一樣，不會輕言放棄，「就算真係輸都好，我寧願係前面輸，希望主動過試一啲嘢，而唔係喺後面輸。」

至於完成今季賽季有何感想，張家朗指，在今個賽季後更了解自已，知道「幾時要識得停」。他認為，今個賽季不只花劍隊，整個劍擊隊都有很好的成績；在未來目標上，主要都是維持排名，而且奧運積分在明年4月開始，希望順利獲得入場券，並於下次世界賽衝擊冠軍，「希望世界賽可獲金牌，但不要給自己太大壓力。」

迎來久違的假期，張家朗指，會留在香港，花多些時間陪伴家人，「始終咁耐無見，陪下佢哋」，預計放假一個月，9月13日恢復訓練。

在賽事奪得亞軍的蔡俊彥表示，在今日對陣張家朗，自信有能力獲勝，惟最後被張家朗步步緊迫扳平比分時，自己「信念唔夠堅定」，落敗當刻「好嬲自己，點解咁都贏唔到」，他認為是一種感到可惜的憤怒，不過會緊記今次經驗，未來目標希望每一站比賽都衝擊前4名。

去年4月宣告復出的崔浩然完成復出後首季賽事表示，今季賽事在團體賽上會給自已表示70、80分，但個人賽上前半季剛復出，未太適應比賽節奏，以及各國選手都變得更強，「下半季表現都ok，都可以接受。」

目前港隊花劍男團名單仍未定下，崔浩然表示，有競爭是好事，亦有不少年輕有實力的選手，可以推動大家進步，「以前成日都係嗰4個人，而家要5、6個人爭4個位，出面強嘅隊都係咁，咁樣會令成個隊實力提升。」

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記者：李榮忠